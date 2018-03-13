Милонов посоветовал Пушкиной не брать пример с ﻿«зловонных притонов» геев США

Депутат Государственной Думы отреагировал на подготовку против себя исков в суд со стороны Оксаны Пушкиной.

В отношении депутата Госдумы Виталия Милонова, сравнившего авторов законопроекта о сексуальных домогательствах с «вонючими лесбиянками», готовятся исковые заявления в суд. Об этом НСН рассказал помощник инициатора поправок, депутата Оксаны Пушкиной, адвокат Александр Карабанов. Ранее сама Пушкина попросила думскую комиссию по этике рассмотреть поведение Милонова.

В эфире НСН Виталий Милонов ответил на возможный иск по поводу его скандальных комментариев новыми оскорблениями (слушайте аудио).

«Поправок нет. Есть то ли набор эмоциональных слов, то ли выдержки из передачи “Моя неудачная жизнь”. Если у депутата есть законопроект, значит, иди и передавай его коллегам, а не устраивай там пиар-мимимишки и твиты, так сказать, с угрозами всем и вся, кто против твоей точки зрения. Хочу посоветовать Оксане Пушкиной лучше читать сообщения СМИ и посмотреть внимательно, что я пытался ей донести, что она ретранслирует точку зрения, рожденную в ЛГБТ-комьюнити Нью-Йорка. Рожденную в зловонных притонах гомосексуалистов и лесбиянок США. Серой воняет, потому что это — слуги дьявола играют на адской свирели гимны Сатане», - заявил депутат Госдумы.

Напомним, ранее в эфире НСН Милонов жестко раскритиковал предложение Оксаны Пушкиной о необходимости введения в законодательство понятия «харрасмент» и сравнил авторов законопроекта с «вонючими лесбиянками».