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Милонов посоветовал Пушкиной не брать пример с ﻿«зловонных притонов» геев США

13 Марта 2018 в 10:51
Милонов посоветовал Пушкиной не брать пример с ﻿«зловонных притонов» геев США
Депутат Государственной Думы отреагировал на подготовку против себя исков в суд со стороны Оксаны Пушкиной.

В отношении депутата Госдумы Виталия Милонова, сравнившего авторов законопроекта о сексуальных домогательствах с «вонючими лесбиянками», готовятся исковые заявления в суд. Об этом НСН рассказал помощник инициатора поправок, депутата Оксаны Пушкиной, адвокат Александр Карабанов. Ранее сама Пушкина попросила думскую комиссию по этике рассмотреть поведение Милонова.

В эфире НСН Виталий Милонов ответил на возможный иск по поводу его скандальных комментариев новыми оскорблениями (слушайте аудио).

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«Поправок нет. Есть то ли набор эмоциональных слов, то ли выдержки из передачи “Моя неудачная жизнь”. Если у депутата есть законопроект, значит, иди и передавай его коллегам, а не устраивай там пиар-мимимишки и твиты, так сказать, с угрозами всем и вся, кто против твоей точки зрения. Хочу посоветовать Оксане Пушкиной лучше читать сообщения СМИ и посмотреть внимательно, что я пытался ей донести, что она ретранслирует точку зрения, рожденную в ЛГБТ-комьюнити Нью-Йорка. Рожденную в зловонных притонах гомосексуалистов и лесбиянок США. Серой воняет, потому что это — слуги дьявола играют на адской свирели гимны Сатане», - заявил депутат Госдумы.

Напомним, ранее в эфире НСН Милонов жестко раскритиковал предложение Оксаны Пушкиной о необходимости введения в законодательство понятия «харрасмент» и сравнил авторов законопроекта с «вонючими лесбиянками». 

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