Помощник Пушкиной: Против Милонова готовятся иски в суд

Александр Карабанов рассказал НСН, что Милонову придется ответить за «вонючих лесбиянок».

В отношении депутата Госдумы Виталия Милонова, сравнившего авторов законопроекта о сексуальных домогательствах с «вонючими лесбиянками», готовятся исковые заявления в суд. Об этом НСН рассказал помощник инициатора поправок, депутата Оксаны Пушкиной, адвокат Александр Карабанов. Ранее сама Пушкина попросила думскую комиссию по этике рассмотреть поведение Милонова.

Как уточнил Карабанов, сам Милонов даже не пытался извиниться перед женщинами - коллегами по палате.

«Насколько я знаю, он никаких действий не предпринимал. Он абсолютно уверен, что он прав в своих жестких высказываниях. При этом он совершенно не обращает внимания, что может каким-то образом своим высказываниями задевать людей. Насколько я знаю, сейчас другие граждане также сейчас готовят иски о защите чести и достоинства. Уже в формате гражданского судопроизводства. Он тогда высказался в отношении большой группы женщин, и некоторые из них готовы отстаивать свои права в суде», - сказал юрист.

По его словам, Пушкина рассчитывает, что соратника по фракции «Единой России» привлекут к ответственности.

«В настоящий момент Оксаной Пушкиной подано обращение в квалификационную комиссию. И мы надеемся, что это обращение будет рассмотрено с учетом всех высказываний Милонова, которые он ранее допускал. И он будет привлечен к ответственности», - добавил собеседник НСН.

Он затруднился сказать, в какие сроки это может быть сделано.

«Это не регламентировано законодательством», - заключил Карабанов.

Напомним, ранее в эфире НСН Милонов жестко раскритиковал предложение Оксаны Пушкиной о необходимости введения в законодательство понятия «харрасмент» и сравнил авторов законопроекта с «вонючими лесбиянками».