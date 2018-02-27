Арбатова: Пушкина ведет нас в цивилизованный мир, а Милонов – клоун!

Писательница Мария Арбатова рассказала НСН, как перестать быть «дикой, варварской» страной.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что в России на законодательном уровне не прописано понятие «харассмент», поэтому сексуальные домогательства на работе никак не преследуются. Из-за этого депутат решила подготовить поправки, подразумевающие наказание за подобные деяния, сообщает РБК.

В эфире НСН писатель и общественный деятель Мария Арбатова поддержала инициативу Пушкиной.

«Одни страны стоят на дикой, варварской ступени и считают, что это совершенно нормально, когда нет границ, которые другой может нарушить. Я глубоко приветствую Оксану Пушкину и очень радуюсь, что она подняла эту тему», - сказала писательница.

Общественный деятель также отметила, что несмотря на первоначальное сопротивление, подобный закон будет иметь свое влияние.

«Дело в том, что во всех цивилизованных странах эти законы давно приняты, начиная со скандинавских и кончая европейскими странами. Никакого велосипеда Оксана Пушкина не изобретает, в смысле законодательном. Да, наше общество не готово еще защищать частное пространство женщин. Да, это будет вызывать какие-то, может быть, насмешки, может быть, недоумения, может быть, такие патриархальные вопли, что они сами этого хотят, что они сами виноваты, провоцируют короткими юбками и накрашенными глазами и т. д. Но постепенно, шаг за шагом люди будут понимать, насколько этот закон важен», - предположила Арбатова.

Писатель также заметила, что не стоит игнорировать эту проблему.

«Сексуальные домогательства, конечно, меньшая травма, чем изнасилование, но оно дает такой же колоссальный хвост, и психологический, и соматический, и какой угодно. Все это описано, по этому поводу есть тонна монографии. И пора нам тоже хоть чуть-чуть включаться в цивилизованный мир. Благодаря Оксане Пушкиной, мы начинаем это делать», - сказала Арбатова.

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что за подобными инициативами стоят «вонючие лесбиянки». Мария Арбатова назвала такие комментарии, не стоящими обсуждения.

«Зачем обсуждать клоуна? Я даже не хочу комментировать. Бедный, несчастный, больной человек. Он как бы клоун, защищенный общей консервативной политикой государства, которому все можно. Я думаю, что ничего ему не будет, все просто посмеются, потому что никто не воспринимает его всерьез», - заявила Арбатова.

Ранее помощник депутата Оксаны Пушкиной, адвокат Александр Карабанов в эфире НСН посчитал мнение Виталия Милонова неуважением ко всем женщинам и сказал что «его нужно призвать к ответственности».

Напомним, сразу три журналистки обвинили главу комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Однако депутат эту информацию посчитал абсурдной.