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Политика

Милонов: Законопроект о харассменте готовят вонючие лесбиянки!

27 Февраля 2018 в 09:38
Милонов: Законопроект о харассменте готовят вонючие лесбиянки!
Депутат Госдумы рассказал НСН, почему считает законопроект о наказании за сексуальные домогательства нелепым и ненужным.

Зампредседателя комитета Госдумы по делами семьи Оксана Пушкина готовит поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за сексуальные домогательства. Поводом внести изменения в проект закона о равных правах женщин стал скандал в нижней палате парламента с участием депутата Леонида Слуцкого – по данным СМИ, три работающие в ГД журналистки обвинили его в домогательствах.

Милонов: В Госдуме домогательств нет!

В эфире НСН депутат ГД Виталий Милонов раскритиковал инициативу Пушкиной (слушайте аудио):

«Нелепые поправки, связанные с сексуальными домогательствами. Я думаю тут можно не стесняться и в принципе попросить напрямую Европарламент, или сенаторов, или конгрессменов, предложить нам эти поправки, а не использовать кого-то в качестве посредника. Наш закон защищает, безусловно, честь и достоинство женщин от любых поползновений, и этого достаточно. А если мы будем плясать под сатанинскую дудку новых тенденций, то, я хочу сказать, что сегодня вы говорите об этом, значит, что завтра авторами всех этих поправок окажутся вонючие лесбиянки», - заявил Милонов.

Ранее, в эфире НСН депутат заверил, что в Госдуме нет проблем с неподобающим поведением парламентариев.

Напомним, что после истории с Харви Вайнштейном волна сексуальных скандалов буквально захлестнула западное общество. В непристойном поведении упрекают не только деятелей кино и искусства, но и политиков. 

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