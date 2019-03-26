Милонов готов сфотографироваться в плавках в поддержку учительницы в купальнике

Депутат Госдумы в эфире НСН усомнился, что Татьяну Кувшинникову уволили только из фото в купальнике.Учительница из Алтайского края Татьяна Кувшинникова больше не хочет возвращаться в общеобразовательную школу. Она, скорее всего, будет работать в частной или художественной школе.
Напомним, директор школы городской школы № 13 Барнаула уволила преподавательницу математики после того, как она в соцсети выложила фото в купальнике после зимнего обливания и снимок в открытом платье. История получила большой общественный резонанс. За педагога вступились депутат Госдумы Геннадий Онищенко, Ксения Собчак.
Министр образования региона Максим Костенко был возмущен увольнением педагога и дал слово найти для нее вакансию. Татьяне Кувшинниковой нужно лишь записаться к нему на прием. Но, как выяснилось, больше Кувшинникова в обычную школу возвращаться не планирует из-за очень низкой зарплаты в 11-12 тысяч рублей.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН не поверил, что уволили педагога только из-за фото. Но если это так, то парламентарий готов и сам сфотографироваться в плавках.
«Если именно эта фотография явилась основанием для увольнения, то это – бред. Это грубейшее нарушение прав, нужна реакция Трудовой инспекции. Нельзя допускать подобные глупые решения. Я, может быть, открою секрет, но учителя, когда ездят на отдых, почти все фотографируются в купальниках. Люди обычно плавают в купальниках, а если кто это делает в тулупе, то как раз его надо проверить на психическую вменяемость», - озвучил свою позицию парламентарий.
«Законодательно закреплено, что директор не имеет право увольнять педагогов за подобное поведение. Возможно, купальник лишь стал последней каплей. И если всё так, как утверждает педагог, то я сам готов подписать письмо в её защиту, устроить флешмоб и сфотографироваться на пляже в купальных костюмах в начале весны», - предложил в интервью НСН Виталий Милонов.
К слову, интернет-пользователи также в подавляющем большинстве поддержали Татьяну Кувшинникову. Они предлагают ей не только восстановиться на работе, но и призвать к ответственности директора школы, заставившего ее написать заявление по собственному желанию.