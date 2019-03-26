Милонов готов сфотографироваться в плавках в поддержку учительницы в купальнике

Депутат Госдумы в эфире НСН усомнился, что Татьяну Кувшинникову уволили только из фото в купальнике.

Учительница из Алтайского края Татьяна Кувшинникова больше не хочет возвращаться в общеобразовательную школу. Она, скорее всего, будет работать в частной или художественной школе.

Напомним, директор школы городской школы № 13 Барнаула уволила преподавательницу математики после того, как она в соцсети выложила фото в купальнике после зимнего обливания и снимок в открытом платье. История получила большой общественный резонанс. За педагога вступились депутат Госдумы Геннадий Онищенко, Ксения Собчак

Министр образования региона Максим Костенко был возмущен увольнением педагога и дал слово найти для нее вакансию. Татьяне Кувшинниковой нужно лишь записаться к нему на прием. Но, как выяснилось, больше Кувшинникова в обычную школу возвращаться не планирует из-за очень низкой зарплаты в 11-12 тысяч рублей.

в эфирене поверил, что уволили педагога только из-за фото. Но если это так, то парламентарий готов и сам сфотографироваться в плавках.

«Если именно эта фотография явилась основанием для увольнения, то это – бред. Это грубейшее нарушение прав, нужна реакция Трудовой инспекции. Нельзя допускать подобные глупые решения. Я, может быть, открою секрет, но учителя, когда ездят на отдых, почти все фотографируются в купальниках. Люди обычно плавают в купальниках, а если кто это делает в тулупе, то как раз его надо проверить на психическую вменяемость», - озвучил свою позицию парламентарий.При этом Милонов оговорился, что столь странный повод, как фотография в закрытом купальнике и не в вызывающей позе, мог явиться причиной для увольнения. Он хотел бы увидеть или услышать подтверждение, что директор наказал Кувшинникову именно за снимок. Для объективной оценки ситуации нужна озвученная позиция обеих сторон.

«Законодательно закреплено, что директор не имеет право увольнять педагогов за подобное поведение. Возможно, купальник лишь стал последней каплей. И если всё так, как утверждает педагог, то я сам готов подписать письмо в её защиту, устроить флешмоб и сфотографироваться на пляже в купальных костюмах в начале весны», - предложил в интервьюВиталий Милонов.

К слову, интернет-пользователи также в подавляющем большинстве поддержали Татьяну Кувшинникову. Они предлагают ей не только восстановиться на работе, но и призвать к ответственности директора школы, заставившего ее написать заявление по собственному желанию.