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«Что за дела?». Собчак заступилась за учительницу в купальнике

25 Марта 2019 в 15:27
«Что за дела?». Собчак заступилась за учительницу в купальнике

Ксения Собчак вступилась за учительницу из Барнаула, которую заставили уволиться после того, как она разместила в соцсетях своё фото в купальнике, сообщает RT.

«Что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?» — написала телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ в своём Telegram-канале.

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи». В январе 2019 года она приняла участие в акции в поддержку зимней Универсиады в Красноярске на озере Пионерское. Именно фото с этого мероприятия в купальнике с грамотой и медалями она разместила на своей станице в «ВКонтакте».

Однако мать одного из учеников сочла снимок неприличным и обратилась к руководству школы с требованием отреагировать на это. В итоге, 38-летнюю учительницу обвинили чуть ли не в «проституции» и вынудили уволиться. Однако многие родители встали на её сторону.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал в эфире НСН, почему педагогам не прощают фото в купальниках.

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