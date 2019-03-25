В профсоюзе «Учитель» рассказали, почему педагогам не прощают фото в купальниках

ФОТО: Татьяна Кувшинникова/Vk.com

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» заявил НСН, что ни школа, ни родители учеников сегодня не допускают права на частную жизнь учителей.

Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться по собственному желанию после скандала с фотографиями в закрытом купальнике, выложенными в сеть. Педагог стала героиней передачи «Человек и закон» на Первом канале, где рассказала, как её вынудили написать заявление, а директор, по её словам, назвал «пятном на репутации школы». Отметим, злополучные снимки были сделаны после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На них Кувшинникова стоит на фоне зимнего пейзажа в закрытом купальнике с грамотой и медалями.

Ситуация с барнаульской учительницей стала очередной в целом ряду похожих случаев, когда педагоги лишались работы за то, что в нерабочее время живут полной жизнью, напомнил в эфире НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его мнению, это говорит о низком статусе учителя в обществе. И увольнение по собственному желанию здесь не оставляет шансов на торжество закона.

«Всё очень просто: вся эта очередная история — ещё одно проявление низкого статуса учителя в современном обществе. И родители, ни администрация не считают учителя человеком, который имеет право на какую-то жизнь помимо работы. С точки зрения смысла всего нашего законодательства, безусловно, это дело незаконное. Если бы её увольняли, она легко могла бы восстановиться через суд. К сожалению, в большинстве случаев директора не увольняют, а уговаривают уволиться. Тогда уже ничего сделать нельзя», — заметил Луховицкий.

Примечательно, что история с осуждением Кувшинниковой началась с обращения к директору одного из родителей школьников. Позже часть родителей вступилась за учительницу, но директор, по словам пострадавшего педагога, стала донимать её постоянными проверками и оказывать моральное давление, что и подвело к увольнению. Директора, в свою очередь, стоят в столь же зависимом положении — за любой проступок могут снять с должности, рассказал НСН Луховицкий. Также нельзя исключать фактор личных счётов, добавил он.

«Директора сейчас напуганы всем: тем, что их могут в любой момент снять. Что кто-нибудь из родителей пожалуется. Нельзя исключать, что эта учительница уже была до этого случая с директором в каком-то конфликте. И директор мог просто воспользоваться ситуацией. Всё это говорит о незащищённости учителя», — подчеркнул эксперт.

Чтобы впредь оградить учителей от повторения печального опыта Кувшинниковой, следует дать чёткие определения тому, что считается «аморальным поведением» в школьных инструкциях, а лучше вовсе лишить школу права регламентировать частную жизнь педагогов, добавил Луховицкий.

«По-хорошему, следовало бы отменить норму о том, что учителя можно уволить за совершение так называемого аморального поступка. Это, безусловно, путь к любому произволу. Надо было бы убирать из должностных инструкций, трудовых договоров какие-либо неконкретные, расплывчатые формулировки. А пока так. Так к учителю сейчас относятся. Учителя должны это понимать и организовываться, чтобы защищаться», — заключил собеседник НСН.

Напомним, летом 2018 года аналогичный случай произошёл в Омске. Там учительницу городской школы №7 поставили перед выбором: уволиться самостоятельно либо за систематические дисциплинарные взыскания. Поводом послужило фото 26-летней учительницы в купальнике для рекламы магазина.