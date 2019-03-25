Онищенко вступился за барнаульскую учительницу в купальнике

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Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы в эфире НСН предположил, что откровенные фото стали лишь поводом для увольнения Татьяны Кувшинниковой.

Директор городской школы № 13 Барнаула вынудил 38-летнюю преподавательницу русского языка Татьяну Кувшинникову уволиться, после того, как она выложила в соцсети свое фото. На нем она запечатлена сидящей на турнике в вечернем платье с открытыми плечами и декольте, а также в туфлях на шпильках. Педагог пояснила, что в декабре прошлого года она вместе с сотоварищами, которые увлекаются моржеванием, они провели массовое обливание. «Специально не стала фотографироваться в купальнике, но в итоге получилось еще хуже – оказывается, так тоже нельзя», - рассказала учительница.

Негативная реакция на фото пошла от родителей учеников, которые пожаловались директору школы. Руководитель же школы устроила учительнице выволочку, не стесняясь в выражениях. «Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко», - процитировала Кувшинникова слова директора.

В интервьюобратилась квысказал предположение, что такая реакция со стороны родителей и школы может быть обусловлена консервативными традициями, которые до сих пор сохранились в регионе.



Это не первое фото, сделанное Кувшинниковой после зимнего заплыва, которое вызвало нездоровый ажиотаж. Тогда также разгорелся скандал, о котором писали многие СМИ, однако в поддержку учительницы выступили родители учеников, что позволило ей избежать увольнения. Добавим, сама Татьяна Кувшинникова в интервью «Говорит Москва» также рассказала, что после жалобы родителей на её откровенные фото, учитель по математике начала травить её сына и грозит не допустить до ЕГЭ. Кувшинникова в связи с этим готова обратиться в департамент образования.

«Давайте вернемся лет на 100-120 назад, углубимся в историю Алтайского края. Это период столыпинских реформ, в это время в этот регион переселяли множество людей, в том числе, из Краснодарского края. Это было оправдано, тем более и тогда, и сейчас Алтай кормит Россию хлебом. Этому региону присущи традиции ортодоксального христианства, казачества. И они сохранились до сих пор», - пояснил парламентарий.Тем не менее, по мнению парламентария, фотографии могли послужить лишь поводом для увольнения учительницы, а реальные причины следует искать в другом.«Мне думается, что у директора гимназии явно были и другие мотивы, чтобы уволить педагога. Но это, безусловно, не тот повод. Скорее всего, это неординарная личность, которая не вписывалась в планы директора школы. Как я понимаю, что не частная гимназия, и у директора было очень мало оснований предложить, чтобы учительница ушла. Видимо, были элементы шантажа. Мы разбираем то, что лежит на поверхности, но причина – глубже, есть большой пласт накопленных противоречий», - озвучил свое видение проблемы Геннадий Онищенко.