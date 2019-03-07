Лига пациентов обвинила Минздрав в нарушении Конституции из-за платных медуслуг

Президент Лиги пациентов в интервью НСН заявил, что платным услугам вообще не место в государственных лечебных учреждениях.

Минздрав планирует решить проблему навязывания пациентам платных медицинских услуг. Министерство предлагает четко разграничить условия оказания услуг за деньги и бесплатной помощи в государственных и муниципальных медучреждениях. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, приводятся правила, которые позволят предотвратить замещение бесплатных медицинских услуг платными, а также ограничить необоснованный рост расходов населения на медицину.

Президент Лиги пациентов Александр Саверский заявил НСН, что предложением разграничить платные и бесплатные медицинские услуги в государственных и муниципальных медучреждениях Минздрав противоречит Конституции.

«Минздрав предлагает какие-то платные услуги в государственных и муниципальных учреждениях признать законными и тем самым напрямую противоречит Конституции. В Конституции сказано, что именно в государственных и муниципальных учреждениях у нас помощь оказывается бесплатно. Возникает прямое противоречие»,— отметил эксперт.

По его словам, возникают ситуации, когда пациентам предлагают якобы более эффективное лечение за деньги, и зачастую больные люди или их близкие уязвимы и достаточно напуганы, чтобы согласится на дополнительные затраты. Президент Лиги пациентов считает, что платные услуги необходимо полностью убрать из государственных и муниципальных учреждений.

«Надо просто выполнить Конституцию и наоборот их оттуда убрать. Причем всем станет намного легче, потому что для этого есть частный сектор. Пусть он там, что хочет, то себе и танцует. А государство должно обеспечивать необходимый минимум для лечения людей», — сказал Александр Саверский.

При этом собеседник НСН добавил, что инициатива Минздрава разобраться с навязыванием платных услуг была отчасти вынужденным шагом.

«Этот ход Минздрава отчасти вынужденный, потому что правительство все эти годы стоит на позиции, что рынок поправит все и признает тем самым конкуренцию между государством и частным сектором, что вообще запредельный абсурд. В СССР была наиболее эффективная система здравоохранения, это признано мировым сообществом. Теперь мы стремимся к Европе, к состоянию на сто лет назад, создавая частный сектор и всю систему платных услуг, когда больной человек вынужден платить за себя сам, что как раз и противоречит эволюционному принципу, то есть у нас идет инволюция. Естественно, что со временем произойдет возврат, потому что больной человек за себя платить не может, кто-то должен за него заплатить. Может быть, он пока сам здоров, оплачивает всякие налоги, либо это здоровые люди. То есть основной принцип “здоровый платит за больного” в этой ситуации очень грубо нарушается», — заявил эксперт.

Ранее Минздрав предложил ввести штрафы для врачей и больниц за отход от рекомендаций ведомства по лечению. Сумма штрафа для врача составит от 10 до 20 тысяч рублей, для медицинских учреждений — от 50 до 70 тысяч. С инициативой введения денежных взысканий ведомство выступило в связи с многочисленными жалобами россиян.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин заявил в эфире НСН, что предложение Минздрава штрафовать врачей за отход от рекомендаций ведомства продиктовано не заботой о пациентах, а коммерческими интересами.