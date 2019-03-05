Новая дубина Минздрава для врачей

Кадр из кинофильма "Кавказская пленница"

Штрафовать врачей за недобросовестное оказание помощи предлагает законопроект, обнародованный Минздравом России.

Документ вводит ответственность медучреждений и врачей за оказание помощи, не соответствующей закрепленным стандартам. Суммы штрафов могут составить для медперсонала от 9 до 20 тысяч рублей, для медицинской организации — от 50 до 70 тысяч. Предусматривается расширение полномочий сотрудников Росздравнадзора в части привлечения медиков к административной ответственности. В пояснительной записке к документу говорится, что причиной разработки инициативы стали многочисленные жалобы россиян. По данным министерства, в 2017 году по вопросам качества и безопасности медпомощи поступило больше 47 тысяч обращений, - отмечает «Лента.ру».

Необходимой назвал предлагаемую меру в эфире НСН глава Лиги пациентов Александр Саверский.

«Она необходима в связке с тем, чтобы из Уголовного кодекса убрать преступления врачей по неосторожности. Но только в том случае, если этим предложение Минздрава будут включены изменения в КоАП вплоть до того, что лишают права заниматься медицинской деятельностью даже пожизненно. Как край для административного правонарушения. Сейчас этого нет, к сожалению, поэтому пока мы не считаем полноценным предложение Минздрава», - отметил эксперт.

Это, по словам собеседника НСН, единственно возможный компромисс между врачами и пациентами, которого организация добивается уже более десяти лет.

Вряд ли кто будет оспаривать необходимость разумной регламентации порядка оказания медицинской помощи – в этом заинтересованы и пациенты и врачи. В том числе и в части ответственности медиков. Но любой регламент в первую очередь должен быть именно разумным. Те же штрафы, о которых идет речь в инициативе Минздрава, должны быть, но не должны превращаться в дубину, под угрозой которой врачи будут бояться шаг ступить. Нынешние правила, по которым оказывается, к примеру, скорая медицинская помощь, в некоторых аспектах от разумности далеки, как Млечный путь от улицы Кирпичные выемки. По прибытии на вызов первое, что интересует бригаду – где расположиться для оформления бумаг и успел ли пациент приготовить паспорт и полис. И только потом – состояние больного и возможность немедленной помощи. А практикующие профильные специалисты вынуждены заполнять горы формуляров, даже в частных медучреждениях. Даже для такого пустяка, как, скажем, рецепт на очки.

Закон и регламент оказания медицинской помощи быть должен. Но латинской фразе Dura lex sed lex пора получить осовремененный перевод, например, «закон суров, но дурным быть не должен».

Всеволод Нерознак