Минздрав предложил ввести штрафы за неправильное оказание помощи

Минздрав предложил ввести штрафы для врачей и больниц за отход от рекомендаций ведомства по лечению. Как отмечает РИА «ФАН», сумма штрафа для врача составит от 10 до 20 тысяч рублей, для медицинских учреждений — в 50-70 тысяч. С инициативой введения денежных взысканий ведомство выступило в связи с многочисленными жалобами россиян. По данным министерства, в 2017 году по вопросам качества и безопасности медпомощи поступило больше 47 тысяч обращений.

Добавим, поликлиники и больницы обязаны следовать рекомендациям Минздрава по закону, который был принят в декабре прошлого года. Документ обязывает их «создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи».

Как ранее писала НСН, врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова инициировала генеральную уборку в больнице Струнина. Накануне в ответ врачам, которые попросили Чекунову переоснастить медучреждение, она посоветовала медикам вымыть в больнице полы.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00», - заявила Чекунова в беседе с ТАСС.

Сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники будут совместно отвечать за акцию чистоты.