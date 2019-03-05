«Лига защиты врачей» обвинила Минздрав в крышевании бизнеса устаревших лекарств

В эфире НСН президент межрегиональной общественной организации увидел коммерческий интерес в предложении Минздрава штрафовать за отход от рекомендаций по лечению.

Минздрав предложил ввести штрафы для врачей и больниц за отход от рекомендаций ведомства по лечению. Сумма штрафа для врача составит от 10 до 20 тысяч рублей, для медицинских учреждений — от 50 до 70 тысяч. С инициативой введения денежных взысканий ведомство выступило в связи с многочисленными жалобами россиян. По данным министерства, в 2017 году по вопросам качества и безопасности медпомощи поступило больше 47 тысяч обращений.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин заявил в эфире НСН, что предложение Минздрава штрафовать врачей за отход от рекомендаций ведомства продиктовано не заботой о пациентах, а коммерческими интересами.

«Проблема в том, что рекомендации, которые издает Минздрав, часто не соответствуют мировым стандартам и современным научным знаниям. Наш министр здравоохранения с давних пор поклонник устаревших методов лечения. Например, в наши стандарты неврологического лечения инсультов и других заболеваний нервной системы входят препараты классы ноонтропов и нейропротекторов, то есть те, которые давно нигде в цивилизованном мире уже не используются. Весь этот фармакологический мусор, самые популярные препараты, наиболее часто продаваемые в нашей сети, входят в наши стандарты, потому что нигде в мире их уже не используют, и все это идет к нам в Россию. В результате это чей-то бизнес, который крышуется Минздравом, с моей точки зрения», — заявил Семён Гальперин.

По словам президента «Лиги защиты врачей», появляется все больше грамотных врачей, которые не назначают рекомендуемые Минздравом препараты, так как знают, что они бесполезны.«Но Минздрав давит все больше и больше. И теперь уже под страхом штрафов, новых санкций, все-таки будут заставлять их назначать. В результате пациенты будут страдать все больше, а фармакологические компании будут получать большую прибыль, и кто-то будет получать от этого откаты. Если бы у нас были нормальные стандарты, то можно было бы приветствовать такие действия, и то с большой оговоркой, потому что вообще-то как лечить больных – не дело Минздрава», — отметил собеседникСемён Гальперин пояснил, что в цивилизованном мире вопросом, как лечить больных, занимаются профессиональные медицинские ассоциации, которые принимают решения, какие стандарты и рекомендации выпускать. При этом ни одна рекомендация не может быть обязательной к исполнению, подчеркнул эксперт.«Не бывает 100-процентных рекомендаций, от которых врач не может отойти. Нельзя ни одну клиническую рекомендацию использовать как пошаговую инструкцию для лечения больного. Мы все-таки не часы ремонтируем, а лечим человека. Поэтому, я считаю, что больше негативного в этом решении [штрафовать врачей за отход от рекомендаций Минздрава]. И это решение, наверное, продиктовано не заботой о больных и о качестве лечения, а какими-то коммерческими интересами», — резюмировал президент «Лиги защиты врачей».Напомним, что поликлиники и больницы обязаны следовать рекомендациям Минздрава по закону, который был принят в декабре 2018 года. Документ обязывает их «создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи».