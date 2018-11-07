Среда
07 ноября
USD 65.99
EUR 75.32
Общество

В «Ленинграде» не испугались идеи Милонова о возвращении цензуры

7 Ноября 2018 в 17:50
В «Ленинграде» не испугались идеи Милонова о возвращении цензуры
ФОТО: Кирилл Канин
Группа «Ленинград» признались НСН, что даже не собирается знакомиться с предложением парламентария. 

Депутат Госдумы Виталий Милонов озвучил идею возвращения цензуры. К такому решению, по признанию самого парламентария на пресс-конференции НСН, подвигло «творчество певицы Монеточки, Jah Khalib, HammAli & Navai и др.» Слишком часто в их песнях встречается нецензурная лексика, подчеркнул Милонов, назвав подобные песни «нечистотами». При этом депутат Госдумы, известный своими экстравагантными законопроектами, не привёл Сергея Шнурова и группу «Ленинград» в числе тех, чьё творчество необходимо подвергнуть цензуре. Хотя употреблять запрещенную лексику эти музыканты позволяют себе часто, да и требования наказать их за это раздаются с завидной регулярностью.

Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин, услышав про инициативу депутата Милонова, заметил в эфире НСН, что она ему не интересна. 

«Я ничего об этой инициативе я не знаю, не слышал. Так что мой ответ простой - я по этому поводу не переживаю», - озвучил позицию Гугучкин.

Музкритик - Милонову: Не мешайте Монеточке — дорастёт до Летова

Солидарен с Милоновым относительно цензуры и член экспертного совета по развитию информационного общества при ГД РФ, блогер Вадим Манукян. На пресс-конференции НСН он заявил, что статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» недостаточно для защиты общества от радикальных идей.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.