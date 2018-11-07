В «Ленинграде» не испугались идеи Милонова о возвращении цензуры

ФОТО: Кирилл Канин

Группа «Ленинград» признались НСН, что даже не собирается знакомиться с предложением парламентария.

Депутат Госдумы Виталий Милонов озвучил идею возвращения цензуры. К такому решению, по признанию самого парламентария на пресс-конференции НСН, подвигло «творчество певицы Монеточки, Jah Khalib, HammAli & Navai и др.» Слишком часто в их песнях встречается нецензурная лексика, подчеркнул Милонов, назвав подобные песни «нечистотами». При этом депутат Госдумы, известный своими экстравагантными законопроектами, не привёл Сергея Шнурова и группу «Ленинград» в числе тех, чьё творчество необходимо подвергнуть цензуре. Хотя употреблять запрещенную лексику эти музыканты позволяют себе часто, да и требования наказать их за это раздаются с завидной регулярностью.

Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин, услышав про инициативу депутата Милонова, заметил в эфире НСН, что она ему не интересна.

«Я ничего об этой инициативе я не знаю, не слышал. Так что мой ответ простой - я по этому поводу не переживаю», - озвучил позицию Гугучкин.

Солидарен с Милоновым относительно цензуры и член экспертного совета по развитию информационного общества при ГД РФ, блогер Вадим Манукян. На

он заявил, что статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

для защиты общества от радикальных идей.