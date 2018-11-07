Музкритик и Милонов поспорили из-за творчества Монеточки

Музыкальный критик выступил в эфире НСН против возрождения цензуры в российской культуре, напомнив парламентарию, скольких поэтов и художников она сгубила.

Категорически против возврата цензуры в России выступил музыкальный критик Денис Ступников в ходе пресс-конференции НСН, посвящённой инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова. Напомним, парламентарий обратился с предложением возродить институт цензуры к главе Минкульта России.

Критик отметил, что провести грань между дозволенным и недозволенным способны разве что люди, причастные к миру искусства, но никак не чиновники.

«Вопрос ответственности художника перед самим собой, перед обществом является одним из самых важных, болезненных и животрепещущих. Если говорить о цензуре, я являюсь её категорическим противником. Во-первых, эту грань определить действительно сложно. Её могут найти музыкальные критики, искусствоведы, люди причастные к искусству, но не чиновники, которые зачастую руководствуются либо корыстными мотивами, либо хайпом, общественным мнением. А оно часто беспощадно, мы знаем, как многие поэты, художники, музыканты были затравлены», — заявил Ступников.

Он напомнил, что в своё время цензура чуть не лишила российскую культуру поэта Егора Летова, до уровня которого вполне могут дорасти современные исполнители, в частности певица Монеточка, чьё творчество так возмутило Милонова.

«Вы разграничиваете Егора Летова и Монеточку, на мой взгляд, напрасно. Потому что они находятся на разных стадиях развития. Того же Летова травили, дай бог! Тот же майор Мешков, про которого написана песня “Лёд под ногами майора”, очень негативное влияние оказал. Те же люди, которые сейчас кричат о введении цензуры, на месте Мешкова могли бы просто поэта затравить, и мы бы не узнали о таком художнике, как Егор Летов. Той же самой Монеточке просто не нужно мешать. Да, в каких-то моментах её может заносить, но это можно указывать в рецензиях», — заявил критик.

«В каких рецензиях? В приговоре это надо указывать! Или в диагнозе в психбольнице, в которую на всю жизнь надо упаковать эту идиотку», — возразил Милонов.

Напомним, что причиной для инициативы парламентария послужила проверка прокуратуры и последующий запрет концертов Монеточки, Jah Khalib, HammAli & Navai и других исполнителей в Нижнем Новгороде. В их текстах в ходе проверки обнаружили нецензурную брань и информацию, «способную вызвать желание употребить алкоголь и запрещенные вещества».







