«Статьи 282 уже мало». Блогер поддержал возрождение цензуры в культуре

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Член экспертного совета по развитию информационного общества при ГД РФ, блогер Вадим Манукян заявил НСН, что в интернет-пространстве немало сторонников возврата цензуры.

Статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» не достаточно для защиты общества от радикальных идей, заявил в пресс-центре НСН член экспертного совета по развитию информационного общества при ГД РФ, блогер Вадим Манукян. Именно поэтому, по его словам, в России следует поднять вопрос возвращения цензуры в культуру.

«Чаще всего такие случаи подпадают под статью 282 УК РФ, в других случаях, может быть, стоило принять подзаконные акты, которые бы эту ситуацию регулировали. Но на сегодняшний день, конечно, не достаточно законодательных регулировок, которые есть, которые бы помогли решить эту ситуацию. На мой взгляд, стоит отслеживать то, что высказывается в среде молодёжи, их кумиров, ведь там много вещей, которые по факту после разбирательства блокируются даже в YouTube. Регулировать это без вмешательства государства, не получается», — заявил блогер.

Более того, в интернет пространстве уже витают идеи возрождения цензуры, добавил собеседник НСН.

«Исходя их того, что я наблюдаю в соцсетях, многие люди говорят о том, что цензура необходима. Но говорят не о политической цензуре, а цензуре в культуре, шоу-бизнесе, театре. Я думаю, что если выставить этот вопрос на референдум, то большинство бы поддержало введение цензуры», — заключил Манукян.

Напомним, с инициативой возвращения цензуры в культуру выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Поводом для этого послужила проверка прокуратуры пяти исполнителей, чьи концерты впоследствии были запрещены в Нижнем Новгороде: Монеточки, Jah Khalib, HammAli & Navai и других.