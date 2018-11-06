7.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная запрету выступления музыкантов, пропагандирующих суицид и экстремизм среди молодежи.7.11.2018 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Хит-парад Госдумы или Кто музыку заказывает, тот Монеточку и танцует»
Прокуратура отменила сразу пять концертов в Нижнем Новгороде из-за распространения запрещенной информации среди детей. Под запрет попали Монеточка, Jah Khalib, HammAli & Navai и другие музыканты. В ходе проверки было установлено, что песни исполнителей якобы содержат нецензурную брань и информацию, «способную вызвать желание употребить алкоголь и запрещенные вещества». В связи с этим, депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с предложением восстановить в России институт цензуры, который повсеместно использовался еще во времена Советского Союза. Депутат также предупреждает, что СМИ, театры и музыкальные площадки сегодня могут быть использованы для пропаганды экстремистских воззрений.
Участники пресс-конференции расскажут об исполнителях, которым в первую очередь грозит цензура, а также о вреде, который они якобы наносят своим творчеством.
Участники пресс-конференции:
- Депутат Государственной думы, автор инициативы Виталий Милонов;
- Член экспертного совета по развитию информационного общества при ГД РФ, блоггер Вадим Манукян;
- Музыкальный критик Денис Ступников;
- Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
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