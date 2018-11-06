Хит-парад Госдумы или Кто музыку заказывает, тот Монеточку и танцует

7.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная запрету выступления музыкантов, пропагандирующих суицид и экстремизм среди молодежи.

в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему:Прокуратура отменила сразу пять концертов в Нижнем Новгороде из-за распространения запрещенной информации среди детей. Под запрет попали Монеточка, Jah Khalib, HammAli & Navai и другие музыканты. В ходе проверки было установлено, что песни исполнителей якобы содержат нецензурную брань и информацию, «способную вызвать желание употребить алкоголь и запрещенные вещества». В связи с этим, депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с предложением восстановить в России институт цензуры, который повсеместно использовался еще во времена Советского Союза. Депутат также предупреждает, что СМИ, театры и музыкальные площадки сегодня могут быть использованы для пропаганды экстремистских воззрений.

Участники пресс-конференции расскажут об исполнителях, которым в первую очередь грозит цензура, а также о вреде, который они якобы наносят своим творчеством.

Участники пресс-конференции: