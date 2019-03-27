«Хороший ведущий не допустит драки в студии». Соловьев о потасовке в эфире

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев выгнал устроивших потасовку участников передачи. Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика. Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить возмущенных мужчин друг от друга. Затем ведущий заставил участников конфликта удалиться.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, почему не допускает потасовок в своей программе.
Ранее сообщалось, что один из участников скандала, Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва. По его словам, он надеется на раскаяние оскорбившего его политолога. Тем временем, пользователи социальных сетей сочли скандал постановкой. Как считают зрители, всё было утроено для поднятия рейтинга передачи.