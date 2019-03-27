«Хороший ведущий не допустит драки в студии». Соловьев о потасовке в эфире

Ведущий программы «Кто против?» Владимир Соловьев в эфире НСН заявил, что продолжит приглашать участников скандала на свою программу.

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев выгнал устроивших потасовку участников передачи. Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика. Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить возмущенных мужчин друг от друга. Затем ведущий заставил участников конфликта удалиться.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, почему не допускает потасовок в своей программе.

«Они вернутся снова в мою программу. Вайнер уже сегодня был, и Араик, конечно, будет. Мне удалось не допустить рукоприкладства. Один использовал практически ненормативную лексику, впрямую оскорбил оппонента. Второй плеснул на него водой. Конечно, в таких случаях я прошу гостей покинуть студию и прийти в себя. Они же у меня в гостях. Я отвечаю, в том числе, и за их физическое состояние. Я не могу допустить, чтобы к моим гостям применялось рукоприкладство. Поэтому я считаю большим минусом ведущему, если у него в студии его гости устраивают драку. У себя в студии я драк не позволяю», - заявил он.

Ранее сообщалось, что один из участников скандала, Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва. По его словам, он надеется на раскаяние оскорбившего его политолога. Тем временем, пользователи социальных сетей сочли скандал постановкой. Как считают зрители, всё было утроено для поднятия рейтинга передачи.