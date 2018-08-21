Хасбулатов ответил на обвинения Наины Ельциной

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина назвала бредом появившуюся в СМИ информацию бывшего вице-президента Александра Руцкого о попытке бегства её супруга в американское посольство во время августовского путча 1991-го года. Она заявила, что Руцкому, а также экс-председателю Верховного совета РФ Руслану Хасбулатову, подтвердившему его слова, нет веры. Вдова Ельцина подчеркнула, что первый президент России категорически отказался скрываться в посольстве США, так как «был очень смелым человеком, и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя».
В эфире НСН бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов сказал, что такие заявления вполне ожидаемы от вдовы Ельцина.
«Ну а что она еще скажет? Ей полагается, ее нельзя в этом обвинять. А как же иначе? Ее и упрекнуть нельзя», — сказал Хасбулатов.
подтвердил рассказ Руцкого о попытках Ельцина сбежать в американское посольство, однако добавил, что тот остался только из-за него. По его словам, Ельцин «уговаривал» его бежать вместе, так как опасался, что будет штурм и их всех убьют. После того, как председатель Верховного совета отказался укрываться в американском посольстве, Ельцин тоже бежать не решился. На вопрос НСН о разнообразии версий событий августа 1991 года, когда в СССР была предпринята попытка госпереворота, Хасбулатов настоял на своей правде.
«Не знаю, кто говорит, что говорит. Я пишу, как председатель Верховного совета, человек, который фактически разгромил ГКЧК и возглавил этот процесс. Не знаю, кто, что еще пишет», — резюмировал бывший председатель Верховного совета.
Напомним, первый вице-президент России Александр Руцкой заявил в интервью «Московскому комсомольцу», что во время трехдневного путча в августе 1991 года Борис Ельцин злоупотреблял алкоголем и порывался сбежать в посольство США.