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Общество

Хасбулатов ответил на обвинения Наины Ельциной

21 Августа 2018 в 09:53
Хасбулатов ответил на обвинения Наины Ельциной
Бывший председатель Верхновного совета РФ заявил в эфире НСН, что ничего другого, как обвинений во лжи, от Наины Ельциной не ждал.

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина назвала бредом появившуюся в СМИ информацию бывшего вице-президента Александра Руцкого о попытке бегства её супруга в американское посольство во время августовского путча 1991-го года. Она заявила, что Руцкому, а также экс-председателю Верховного совета РФ Руслану Хасбулатову, подтвердившему его слова, нет веры. Вдова Ельцина подчеркнула, что первый президент России категорически отказался скрываться в посольстве США, так как «был очень смелым человеком, и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя».

В эфире НСН бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов сказал, что такие заявления вполне ожидаемы от вдовы Ельцина.

«Ну а что она еще скажет? Ей полагается, ее нельзя в этом обвинять. А как же иначе? Ее и упрекнуть нельзя», — сказал Хасбулатов.

Экс-начальник охраны Ельцина назвал враньём слова о его попытке бегства в посольство США
Ранее Руслан Хасбулатов подтвердил рассказ Руцкого о попытках Ельцина сбежать в американское посольство, однако добавил, что тот остался только из-за него. По его словам, Ельцин «уговаривал» его бежать вместе, так как опасался, что будет штурм и их всех убьют. После того, как председатель Верховного совета отказался укрываться в американском посольстве, Ельцин тоже бежать не решился. На вопрос НСН о разнообразии версий событий августа 1991 года, когда в СССР была предпринята попытка госпереворота, Хасбулатов настоял на своей правде.

«Не знаю, кто говорит, что говорит. Я пишу, как председатель Верховного совета, человек, который фактически разгромил ГКЧК и возглавил этот процесс. Не знаю, кто, что еще пишет», — резюмировал бывший председатель Верховного совета.

Напомним, первый вице-президент России Александр Руцкой заявил в интервью «Московскому комсомольцу», что во время трехдневного путча в августе 1991 года Борис Ельцин злоупотреблял алкоголем и порывался сбежать в посольство США.
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