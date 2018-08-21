Хасбулатов ответил на обвинения Наины Ельциной

Бывший председатель Верхновного совета РФ заявил в эфире НСН, что ничего другого, как обвинений во лжи, от Наины Ельциной не ждал.

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина назвала бредом появившуюся в СМИ информацию бывшего вице-президента Александра Руцкого о попытке бегства её супруга в американское посольство во время августовского путча 1991-го года. Она заявила, что Руцкому, а также экс-председателю Верховного совета РФ Руслану Хасбулатову, подтвердившему его слова, нет веры. Вдова Ельцина подчеркнула, что первый президент России категорически отказался скрываться в посольстве США, так как «был очень смелым человеком, и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя».

В эфире НСН бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов сказал, что такие заявления вполне ожидаемы от вдовы Ельцина.

«Ну а что она еще скажет? Ей полагается, ее нельзя в этом обвинять. А как же иначе? Ее и упрекнуть нельзя», — сказал Хасбулатов.