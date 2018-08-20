Хасбулатов подтвердил попытку Ельцина сбежать в посольство США во время путча

Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил, что Борис Ельцин во время путча 1991 года готов был сбежать в посольство США. По словам Хасбулатова, Ельцин «уговаривал» его бежать вместе, так как опасался, что будет штурм и их всех убьют. После того, как председатель Верховного совета отказался укрываться в американском посольстве, Ельцин тоже бежать не решился, передает слова Хасбулатова РБК.

Ранее об этом рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью «Московскому комсомольцу». По его словам, это он не дал Ельцину сбежать в посольство США во время августовского путча.

18 августа 1991 года был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Его участники выступили против подписания договора о создании Союза Суверенных Государств на территории СССР.