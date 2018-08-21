Наина Ельцина опровергла попытку бегства супруга в американское посольство во время путча

Вдова Бориса Ельцина Наина назвала бредом появившуюся в СМИ информацию бывшего экс-президента Александра Руцкого о попытке бегства её супруга в американское посольство. По её словам, его попыталась вывезти служба безопасности. Такое сообщение было опубликовано на сайте «Ельцин-центра», сообщает Газета.ру .

Более того, распространивших эту информацию Руцкого и бывший председатель Верховного совета Руслана Хасбулатова она назвала людьми, которым давно нет веры.

Ранее такую же точку зрения в эфире НСН высказал бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы (1997—2011) Александр Коржаков. Он назвал информацию о попытке бегства придумками Руцкого.