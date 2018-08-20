Экс-начальник охраны Ельцина назвал враньём слова о его попытке бегства в посольство США

Бывший депутат Государственной думы в эфире НСН заявил, что Руцкий всегда ходил пьяный.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой обвинил первого президента современной России Бориса Ельцина в попытке сбежать в посольство США во время августовского путча 1991 года. По его словам, глава страны три дня находился в запое, несколько раз попытался уехать в диппредставительство США, сообщает mk.ru.

В свою очередь, бывший председатель Верховного совета Руслан Хасбулатов подтвердил слова Руцкого. Он также подчеркнул, что Ельцин уговаривал его сбежать в американское посольство, но, получив отрицательный ответ, был вынужден тоже отказаться от затеи, сообщает РБК.

Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы (1997—2011) Александр Коржаков в эфире НСН назвал слова Руцкого враньём.

«Это выдумки Руцкого. Они сами (вместе с Хасбулатовым – НСН) от меня всё это узнали, когда это было. Пусть не врёт. Я единственный, кто говорит правду», - заявил НСН Коржаков.

По словам бывшего начальника охраны Бориса Ельцина, это он пытался отправить действующего на тот момент президента в посольство США.

«Накануне мы с Ельциным обговорили, что если будет большая опасность, то у нас будет всего два пути: в бомбоубежище, где есть несколько выходов, которые наш противник знает или в посольство американское. Его ворота, как мне пообещал начальник службы безопасности [диппредставительства], будут открыты всё это время. Я у Ельцина спросил, какой он выберет путь, он сказал: “Сами выбирайте”. В отличие от Руцкого, который был всё время пьяный, Ельцин таким пьяным ещё не бывал. Когда на Садовом кольце погибли три парня, вокруг Белого дома началась стрельба, я разбудил Ельцина, мы спустились в гаражный бокс, я открыл ворота, сказал ребятам, чтобы они разгородили баррикады. Ельцин спросил, куда мы едем. Я ему сказал: “Американцы ворота открыли, ждут нас, пересидим там”. Он сказал, что лучше в подвал со своими. Дальше поднялись на пятый этаж, Ельцин приказал всем опускаться в бомбоубежище. Больше никакого разговора о том, чтобы убегать в посольство вообще никогда не было», - заверил НСН Коржаков.

Напомним, августовские события 1991 года первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв ранее назвал преступной авантюрой. Он подчеркнул, что «путчистам не удастся ни навести порядок в стране, ни собрать урожай, ни запустить экономику». Горбачёв до сих пор не изменил мнения по данному вопросу. В свою очередь, Руцкой назвал события 1991 году реакцией членов ГКЧП на «предательство страны и своих товарищей Горбачёвым», сообщает Ura.ru .