Как в Европе? Новые правила индексации пенсий повлияют на достаток россиян

Парламентарии в эфире НСН оценили перспективу доведения уровня жизни российских пенсионеров до европейских стандартов.

Минтруд России подготовил изменения в правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. В ведомстве предложили изменить существующую схему. Сейчас соцдоплата устанавливается, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума в регионе проживания. Социальная выплата будет установлена в размере, необходимом для доведения суммы материального обеспечения до уровня прожиточного минимума в регионе. После этого пенсию и ежемесячные доплаты станут индексировать, пишет РГ.

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — пояснили в Минтруде.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН рассказал, что для нынешних пенсий россиян любая доплата будет подспорьем. Однако, как отметил депутат, надо стремиться к уровню пенсии европейский пенсионеров.

«Конечно, даже на тысячу рублей увеличение пенсии – не рывок вперед… Но в условиях роста цен после повышения НДС и подорожания бензина, даже тысяча рублей для кого-то ощутима в связи с тем, что пенсия в целом маленькая. Но даже в этом случае, нельзя сказать, что это что-то такое яркое. Надо стремиться к тому, чтобы пенсии росли быстрее и больше, чтобы пенсионеры могли достойно жить. И пример надо брать с обеспечения европейских пенсионеров, которые могут на пенсию себе позволить путешествовать, лечиться, отдыхать и так далее», — сказал парламентарий.

Напомним, по данным соцопросов российские граждане хотели бы получать пенсию в размере 40 тысяч рублей. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что этот вариант вполне возможен.

«Если говорить о пенсионерах, которые 12-15 лет работали в системе с накопительным компонентом, то эта пенсия вполне возможна. При стаже в 20 лет к 2024-му году пенсия составит порядка 20 тысяч и ту же сумму можно получить с помощью накопительного элемента. А что касается перспектив поднятия страховой пенсии, то с помощью индексации до 20 тысяч рублей это произойдет к концу 2023-началу 2024 года», - пояснил политик.