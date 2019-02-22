В Госдуме рассказали о грядущих ощутимых изменениях пенсий

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН рассказал, как будет формироваться новый порядок начислений социальных доплат к пенсии.

Министерство труда сообщило, что поменяет порядок начислений социальных доплат. Предполагается, что теперь сначала будет устанавливаться социальная выплата в размере, который увеличит пенсию до регионального уровня прожиточного минимума. Только после этого будет индексироваться сама пенсия, а также ежемесячные денежные выплаты.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что новый порядок доплат действительно заметно увеличит пенсии россиян:

«Если пенсия маленькая, если она индексируется. В случае, если ее размер не доходит до прожиточного минимума, доплачивается социальная надбавка в меньшем объеме. И опять же, пенсия получается на уровне прожиточного минимума. А он по сравнению с предыдущим годом несильно изменяется. Это то, о чем говорил президент, заостряя внимание на том, что сейчас установилась несправедливая конструкция. Предполагается, что будет индексация пенсии, но увеличение пенсии не должно влиять на сокращение социальной надбавки. Тогда пенсионер будет получать пенсию значительно выше, чем получал в прошлом году. И вот это изменение будет более ощутимо, чем изменение прожиточного минимума, которое меняется фактически на уровне инфляции», — рассказал Нилов.

Парламентарий объяснил, как будет выглядеть новый порядок начислений социальных доплат:

«Условно, пенсионер получает восемь тысяч в 2018 году, а прожиточный минимум 11 тысяч. Соответственно ему доплачивают три тысячи. Как действует схема сейчас: прожиточный минимум изменился и стал 11.500 руб. Ему проиндексировали пенсию от восьми тысяч, она стала девять тысяч и в этом случае все равно до 11.500 руб. не хватает, поэтому ему две с половиной тысячи добавляют. Раньше три тысячи добавляли, теперь две с половиной. И фактически финальная сумма пенсии у него изменилась на 500 рублей. Теперь предполагается, что первоначальная пенсия индексируется, например, восемь тысяч на девять, а надбавка сохраняется в прежнем объеме. И тогда пенсионер будет получать уже не 11 тысяч, не 11.500 руб., а 12 тысяч рублей. Это если грубо и на необоснованных цифрах пытаться объяснить», — пояснил он.

Кроме того, Ярослав Нилов сообщил, что даже такой порядок начислений соцдоплат не может считаться до конца успешным, пока в России система не работает так же, как в Европе:

«Конечно, даже на тысячу рублей увеличение пенсии – не рывок вперед… Но в условиях роста цен после повышения НДС и подорожания бензина, даже тысяча рублей для кого-то ощутима в связи с тем, что пенсия в целом маленькая. Но даже в этом случае, нельзя сказать, что это что-то такое яркое. Надо стремиться к тому, чтобы пенсии росли быстрее и больше, чтобы пенсионеры могли достойно жить. И пример надо брать с обеспечения европейских пенсионеров, которые могут на пенсию себе позволить путешествовать, лечиться, отдыхать и так далее», — заявил эксперт.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, почему законопроект о наследовании пенсий не будет принят в России. Он заявил, что такая инициатива подорвет весь основной принцип страховой пенсии в стране.