Вторник
19 марта
USD 64.67
EUR 73.36
Горячие новости

Проект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение

19 Марта 2019 в 12:29
Проект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение

Депутаты Государственной думы России приняли во втором чтении законопроект об увеличении пенсий сверх прожиточного минимума, сообщает Ura.ru.

Ко второму чтению в документ были внесены некоторые поправки, сообщил председатель комитета по труду Ярослав Нилов:

«К законопроекту поступили поправки. Часть из них носит юридический характер, часть — смысловой», — сообщил Нилов АГН «Москва».

Согласно документу, размер индексации будет учитываться при пересчете размера соцдоплаты к пенсии в соответствии с изменением прожиточного минимума в следующем году. Кроме того, будет выплачиваться и сумма текущих индексаций.

Также предлагается изменить и порядок определения размера прожиточного минимума пенсионера. Его величина будет определяться на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал НСН о перспективах повышения пенсий в России.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.