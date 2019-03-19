Проект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение

Депутаты Государственной думы России приняли во втором чтении законопроект об увеличении пенсий сверх прожиточного минимума, сообщает Ura.ru.

Ко второму чтению в документ были внесены некоторые поправки, сообщил председатель комитета по труду Ярослав Нилов:

«К законопроекту поступили поправки. Часть из них носит юридический характер, часть — смысловой», — сообщил Нилов АГН «Москва».

Согласно документу, размер индексации будет учитываться при пересчете размера соцдоплаты к пенсии в соответствии с изменением прожиточного минимума в следующем году. Кроме того, будет выплачиваться и сумма текущих индексаций.

Также предлагается изменить и порядок определения размера прожиточного минимума пенсионера. Его величина будет определяться на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал НСН о перспективах повышения пенсий в России.

