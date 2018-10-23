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Общество

В Совфеде рассказали, как российским пенсионерам получить пенсию 40 тысяч рублей

23 Октября 2018 в 09:23
В Совфеде рассказали, как российским пенсионерам получить пенсию 40 тысяч рублей
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Рязанский рассказал НСН о преимуществах накопительной пенсии. 
Россияне хотели бы получать пенсию порядка 40 тысяч рублей. По данным опроса агентства Superjob, треть опрошенных собираются работать после достижения пенсионного возраста, жить на государственную пенсию хотят только 16%. На личные сбережения надеются 19% россиян, на помощь детей рассчитывают всего 3%.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, в каком случае возможно получать на пенсии 40 тысяч ежемесячно (слушайте аудио).

«Если говорить о пенсионерах, которые 12-15 лет работали в системе с накопительным компонентом, то эта пенсия вполне возможна. При стаже в 20 лет к 2024-му году пенсия составит порядка 20 тысяч и ту же сумму можно получить с помощью накопительного элемента. А что касается перспектив поднятия страховой пенсии, то с помощью индексации до 20 тысяч рублей это произойдет к концу 2023-началу 2024 года»,   - пояснил сенатор.

Два с половиной года назад в ходе аналогичного опроса россияне заявили о желаемой пенсии в размере 35,2 тыс. руб.

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