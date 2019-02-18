Роскошь на миллион. Россияне скоро перестанут покупать автомобили

В эфире НСН вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказал о гонке цен на новые автомобили и о ее последствиях для россиян.

Согласно итогам января 2019 года, в России началась гонка цен на новые автомобили. Основными причинами роста стоимости на автомобильном рыке называют повышение НДС, дальнейшее ослабление рубля и увеличение затрат автопроизводителей и дилеров. Отмечается, что уже сейчас психологическую отметку в миллион рублей пересекли цены на Lada Vesta и Hyundai Solaris, которые считались всегда машинами бюджетного сегмента. Так, «АвтоВАЗ» начал продажи седана Lada Vesta Sport со стартовой рекомендованной ценой в 1 009 900 рублей. В свою очередь седан Hyundai Solaris в максимальной комплектации уже стоит 999 тысяч рублей, а с дополнительным оснащением машина потянет на 1,1 миллион рублей.

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в эфире НСН рассказал, станет ли гонка цен на автомобили трендом этого года.

«Я считаю, что за последнее время четко прослеживается тенденция подорожания машин из года в год. Я считаю, что пройдет еще не большое количество времени, и самый дешевый автомобиль действительно будет стоить в пределах миллиона рублей. Это, во-первых, связано с тем, что импортеры догоняют цены, которые были упущены после девальвации. Сейчас цены начинают сравниваться с мировыми. Во-вторых, все-таки покупательская способность в России не такая, как была раньше, поэтому со временем, действительно, автомобиль может стать предметом роскоши, особенно новый», — рассказал автоэксперт.

По его словам, в этом тренде немаловажную роль играет вторичный рынок автомобилей, который также начнет дорожать, при этом сохраняя высокую перспективу. Эксперт рассказал, что при продаже автомобиля с пробегом не будет иметь значение цена изначального приобретения. В этом случае роль будет играть цена на новый автомобиль той же модели. Кроме того Владимир Моженков рассказал и о других последствиях гонки цен.

«Повышение цен будет способствовать вымыванию определенного сегмента, особенно тех, кто покупал автомобили в ценовом диапазоне 400-800 тысяч рублей. Кроме того, это будет способствовать еще большему снижению покупательской способности. Люди будут отказываться от покупок, и стараться эксплуатировать тот автомобиль, который у них есть», — заключил собеседник НСН.