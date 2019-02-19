Кто заплатит за санкции? Эксперты о подсчитанном Минфином ущербе

В эфире НСН эксперты рассказали о не просчитанных рисках и страданиях Запада от антироссийских санкций.

Министерство экономического развития России оценило ущерб, который был нанесен России в связи с введением ограничительных мер. Отчет можно скачать на официальном сайте ведомства. Согласно документу 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер на конец 2018 года. Ущерб от антироссийских санкций составил 6,3 миллиарда долларов. Больше всего санкций было введено Евросоюзом. 25 ограничительных мер общим ущербом 2,4 миллиарда долларов. В список так же вошли США (9; 1,1 миллиарда), Украина (22; 775 миллионов долларов), Турция (12; 713 миллионов), Индия (16; 377 миллионов), Таиланд (5; 102 миллиона), Белоруссия (13; 42 миллиона).

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН заявил, что от санкций страдает не Россия, а страны, которые их вводят.

«Очевидно, что и ЕС, и его члены тяготятся санкциями, как в экономическом плане, так и в политическом. Это малоприятно, неудобно, да, к тому же, малоэффективно. Но санкции являются маркерами, по которым хотят направить Россию, чтобы формировать её поведение. Для этого выстраивается цепь красных флажков, за которые Россия не должна заступать, даже если будет защищать свои интересы», — рассказал Воронов.

Схожую позицию ранее озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, новые санкции США против госдолга России, внесённые на рассмотрение американским сенатом, станут «выстрелом себе в ногу» для Вашингтона. Однако, что в случае учета Минфином риска введения новых санкций, ситуация вообще могла сложиться по-другому.

«Отчасти он, конечно, прав. Но он неправ в том, что должен был заранее предвидеть все эти вещи и как-то иначе выстраивать свою финансовую политику. Посмотрите, какие амбициозные планы по части размещения российского долга на финансовом рынке! Совершенно несуразные суммы: 2,5 триллиона рублей облигаций финансового займа планирует разместить Минфин. Разве он не понимал, что будут санкции, что не допустят такого на Западе? Поэтому совершенно по-другому надо было выстаивать финансовую политику. Но я вообще не думаю, что нам нужны все эти внешние займы. И никак до Силуанова это не дойдёт. Нам надо опираться на внутренние источники, зачем нам всё время от кого-то зависеть?», — уверен Катасонов.

Напомним, санкции против России были введены Евросоюзом в 2014 году на фоне украинского конфликта. После этого ограничительные меры несколько раз продлевались. Кроме того возможность снятия санкций было привязано к выполнению Минских соглашений. Россия же не раз выступала с заявлением о непродуктивности ограничительных мер.