Адвокат поспорила с Голиковой о причинах низкой рождаемости

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как повысить рождаемость в России. По ее словам, на первое место выходит возможность иметь жилье. В этом случае семья чувствует себя «спокойнее и увереннее», поэтому доступное жилье помогло бы мотивировать россиян больше рожать. В противном случае, как уточнила вице-премьер, родители сначала хотят выплатить ипотеку, а уже потом заводить второго или третьего ребенка. Однако позже «возраст нарастает, и желания не возникает», передает «Российская газета».
Однако, почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар отметила в эфире НСН, что не только наличие жилья позволяет иметь больше детей, но и наоборот (слушайте аудио).
Напомним, что ранее стало известно, что рождаемость в России с января по сентябрь 2018 года сократилась на 62 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комментируя такую статистику, сенатор Татьяна Кусайко обвинила россиянок в нежелании использовать тело «по назначению».