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Общество

Адвокат поспорила с Голиковой о причинах низкой рождаемости

23 Ноября 2018 в 10:17
Адвокат поспорила с Голиковой о причинах низкой рождаемости
Лидер движения «За права женщин России» рассказала НСН, как отсутствие жилья побуждает россиян рожать.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как повысить рождаемость в России. По ее словам, на первое место выходит возможность иметь жилье. В этом случае семья чувствует себя «спокойнее и увереннее», поэтому доступное жилье помогло бы мотивировать россиян больше рожать. В противном случае, как уточнила вице-премьер, родители сначала хотят выплатить ипотеку, а уже потом заводить второго или третьего ребенка. Однако позже «возраст нарастает, и желания не возникает», передает «Российская газета».

Однако, почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар отметила в эфире НСН, что не только наличие жилья позволяет иметь больше детей, но и наоборот (слушайте аудио).

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«Люди понимают, что им важно рассчитывать на то, как они будут дальше жить, воспитывать ребенка, как он будет расти, что он будет есть и так далее. Конечно, ребенок – это дополнительные расходы, которые могут быть достаточно мучительны для многих людей. Действительно, часто, заводят детей уже после определенных событий своей жизни. Неоднозначно, конечно. Как раз большинство людей рожают детей для того, чтобы взять ипотеку, потому что, имея маленького ребенка, ипотеку взять гораздо проще и выгоднее», — рассказала Айвар.

Напомним, что ранее стало известно, что рождаемость в России с января по сентябрь 2018 года сократилась на 62 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комментируя такую статистику, сенатор Татьяна Кусайко обвинила россиянок в нежелании использовать тело «по назначению».
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