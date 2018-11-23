Адвокат поспорила с Голиковой о причинах низкой рождаемости

Лидер движения «За права женщин России» рассказала НСН, как отсутствие жилья побуждает россиян рожать.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как повысить рождаемость в России. По ее словам, на первое место выходит возможность иметь жилье. В этом случае семья чувствует себя «спокойнее и увереннее», поэтому доступное жилье помогло бы мотивировать россиян больше рожать. В противном случае, как уточнила вице-премьер, родители сначала хотят выплатить ипотеку, а уже потом заводить второго или третьего ребенка. Однако позже «возраст нарастает, и желания не возникает», передает «Российская газета».

Однако, почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар отметила в эфире НСН, что не только наличие жилья позволяет иметь больше детей, но и наоборот (слушайте аудио).