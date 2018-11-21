«Детскими площадками ребенка не накормишь». Адвокат о проблеме падения рождаемости

Почетный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН заявила, что женщины боятся рожать, не подготовив необходимой материальной базы.

Член Совета Федерации Татьяна Кусайко обвинила россиянок в нежелании использовать тело «по назначению». Так она прокомментировала демографическую проблему в стране. Рождаемость в России с января по сентябрь сократилась на 62 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сенатор заявила в интервью «Говорит Москва», что россиянки не следуют своей физиологии, беря на себя мужские функции. Из-за этого, по ее мнению, женщины вступают в брак и рожают в более позднем возрасте.

Почетный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН сообщила о малой роли государства в вопросах помощи семьям с детьми.

«Да, женщины стали больше уделять внимания карьере, обучению, получению профессии для того, чтобы впоследствии зарабатывать деньги для создания семьи, рождения и воспитания детей. Проблема в том, что у нас даже у чиновников сложилось сознание, что государство ничего не должно людям, они не стесняются озвучивать это. Если вы родили детей, будьте любезны, сами о них заботьтесь, одевайте, кормите, лечите и т.д. Люди смотрят, смогут ли они воспитать ребенка, материально его содержать. Женщины боятся рожать. Если бы в государстве были созданы условия для рождаемости детей, женщина бы не выпадала из своей трудовой деятельности, не заботилась бы о материальном обеспечении ребенка. А государством эти условия не сделаны. То, что в каждом дворе в Москве поставили детскую площадку, не значит, что женщины бросятся рожать, качелями ребенка не накормишь. Я много слышу от молодых девушек, что они не хотят, чтобы их ребенок был хуже, чем остальные. Они не хотят рожать, пока не в состоянии материально обеспечить ребенка. Помимо этого, физическому здоровью женщины не уделяется никакого внимания. Люди переориентированы совершенно на другое», - добавила юрист.

Ранее в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что если сейчас не предпринимать нестандартные, нетрадиционные меры по повышению рождаемости, то к концу 21 века у нас в стране останется лишь половина населения.