Голикова призвала поднимать рождаемость доступным жильем

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова назвала один из главных, по ее мнению, мотиваторов для повышения российских демографических показателей. Об этом она рассказала на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

По словам вице-премьера, большое влияние на рождаемость оказывает доступность жилья, сообщает Ura.ru. Молодая семья чувствует себя увереннее при наличии собственной квартира, уверена Голикова. Причем рожают россияне по одному ребенку, пока выплачивают ипотеку, а потом пропадает желание рожать второго или третьего, цитирует вице-премьера RT.

Ранее стало известно, что рождаемость в России с января по сентябрь сократилась на 62 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комментируя такую статистику, сенатор Татьяна Кусайко обвинила россиянок в нежелании использовать тело «по назначению». В этой связи почетный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН сообщила о малой роли государства в вопросах помощи семьям с детьми.