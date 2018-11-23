Новости за ночь: Голикова назвала стимул для повышения рождаемости

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Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Голикова рассказала, как повысить рождаемость в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что сможет мотивировать россиян повышать рождаемость. Как она подчеркнула, на первое место выходит возможность иметь жильё. В этом случае семья чувствует себя «спокойнее и увереннее», поэтому доступное жильё помогло бы мотивировать россиян. В противном случае, как уточнила вице-премьер, родители сначала хотят выплатить ипотеку, а уже потом заводить второго или третьего ребёнка. Однако позже «возраст нарастает, и желания не возникает», сообщает «Российская газета».

Бондаренко завершил эксперимент по «министерской диете» на 3,5 тыс. рублей

Саратовский депутат Николай Бондаренко остался жив после «министерской диеты», в рамках которой он месяц питался на 3,5 тысячи рублей. В пятницу, 23 ноября, он планирует взвеситься, чтобы узнать, сколько килограммов потерял за время эксперимента. Народный избранник констатировал, что прожить без потерь для здоровья на такую сумму нельзя. Напомним, Бондаренко начал «диету» после спора с бывшим министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, которая утверждала, что этих денег хватит, сообщают РИА Новости. Более того, она обещала лично составить питание на 3,5 тысячи рублей из кефира и «макарошек».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование ФРГ закрыть сайт «Миротворец». Он заявил немецким СМИ, что власти страны не несут ответственности за этот «сугубо частный веб-сайт». В то же время Мельник рассказал о готовности Киева вести дискуссию на эту тему. Напомним, после попадания экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в базу данных «Миротворца» Берлин потребовал закрыть ресурс. Представители сайта посчитали это нападением на свободу слова, сообщает RT.

США призвали союзников отказаться от техники Huawei из-за боязни слежки

Вашингтон призвал союзников отказаться от продукции Huawei. За поддержку такого решения США готовы выплатить компенсацию. Американское правительство убеждено, что китайский производитель ведёт скрытый шпионаж. Так, администрация президента уже проинформировала коллег из Италии, Германии и Японии. При этом больше всего Вашингтон «переживает» за использование продукции в странах с американским военным контингентом, сообщает The Wall Street Journal.