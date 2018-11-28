В Совфеде сочли самолет-разведчик США поводом для отмены встречи Путина и Трампа

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Сенатор Олег Морозов сравнил в эфире НСН разведку у берегов Крыма с упавшей костяшкой домино, которая потянет за собой следующие.

Военный противолодочный самолет 26-й патрульной эскадрильи ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Как пишет РИА новости, ссылаясь на данные мониторингового сервиса PlaneRadar, борт приблизился к береговой линии Крыма на 31 километр. На протяжении всего полета он не выходил из пространства над международными водами Черного моря и в воздушное пространство России не вторгался.

в эфирепредположил, что эту и подобные вылазки могут использовать для отмены встречи президентов РФ и США.

«Есть закономерности любой эскалации напряжённости. Вслед за первой появляются второй, третий и так до тех пор, пока стороны ситуацию не разъяснят и не уберут первоисточник. Понятно, что вокруг Керченского пролива, Азовского моря Киев создал конфликтную ситуацию. Эту напряженность определенные силы будут использовать в своих интересах. Кто-то будет давить на Трампа, чтобы не состоялась встреча с Путиным. Кто-то будет настаивать на санкциях. Кто-то будет отменять выборы. А кто-то будет эскалировать ситуацию, эту напряженность. Если подтвердится факт появления этого самолета – это звено в цепи. Первая фишка домино упала – посыпятся все остальные. Пока Украина при поддержке западных стран не поймет опасность такого рода действий, провокации будут продолжаться», - предположил сенатор.

Новый виток конфликта между Россией и Украиной случился в ночь на 26 ноября, когда погранслужба ФСБ РФ задержала три украинских судна, которые попытались пройти под аркой Керченского моста.Задержанные экипажи во время допроса рассказали, что попытались применить тактику «волчьей стаи», когда несколько мелких судов атакуют одно большое.

Во времясенаторзаявил о желании Киева, чтобы Россия эти суда потопила . Но операция по задержанию российские пограничники провели блестяще.