В Совфеде сочли самолет-разведчик США поводом для отмены встречи Путина и Трампа

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Сенатор Олег Морозов сравнил в эфире НСН разведку у берегов Крыма с упавшей костяшкой домино, которая потянет за собой следующие.Военный противолодочный самолет 26-й патрульной эскадрильи ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Как пишет РИА новости, ссылаясь на данные мониторингового сервиса PlaneRadar, борт приблизился к береговой линии Крыма на 31 километр. На протяжении всего полета он не выходил из пространства над международными водами Черного моря и в воздушное пространство России не вторгался.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН предположил, что эту и подобные вылазки могут использовать для отмены встречи президентов РФ и США.
«Есть закономерности любой эскалации напряжённости. Вслед за первой появляются второй, третий и так до тех пор, пока стороны ситуацию не разъяснят и не уберут первоисточник. Понятно, что вокруг Керченского пролива, Азовского моря Киев создал конфликтную ситуацию. Эту напряженность определенные силы будут использовать в своих интересах. Кто-то будет давить на Трампа, чтобы не состоялась встреча с Путиным. Кто-то будет настаивать на санкциях. Кто-то будет отменять выборы. А кто-то будет эскалировать ситуацию, эту напряженность. Если подтвердится факт появления этого самолета – это звено в цепи. Первая фишка домино упала – посыпятся все остальные. Пока Украина при поддержке западных стран не поймет опасность такого рода действий, провокации будут продолжаться», - предположил сенатор.
Новый виток конфликта между Россией и Украиной случился в ночь на 26 ноября, когда погранслужба ФСБ РФ задержала три украинских судна, которые попытались пройти под аркой Керченского моста.
Во время пресс-конференции НСН сенатор Владимир Джабаров заявил о желании Киева, чтобы Россия эти суда потопила. Но операция по задержанию российские пограничники провели блестяще.
Эксперты одной из главных причин инцидента видят желание президента Петра Порошенко отменить выборы главы государства в марте 2019 года. Действующий президент Украины стремительно теряет популярность среди населения и вряд ли сможет сохранить свой пост.