Экс-главком ВМФ: Украина блефует, говоря о тактике «волчьей стаи» в Керченском проливе

Экс-главнокомандующий ВМФ России Феликс Громов в эфире НСН назвал откровения украинских моряках о тактике «волчьей стаи» большой нелепицей.

Украинские военные, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, подтвердили, что это была осознанная провокация. Об этом, в частности, рассказал командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины, капитан 3 ранга Владимир Лесовой. ФСБ России опубликовала видеозапись допроса моряков.Командир корабля «Бердянск» Роман Мокряк признался, что стояла задача уничтожать российские корабли с помощью тактики «волчья стая». Она подразумевает одновременную атаку одного более крупного судна с разных сторон несколькими мелкими лодками. В итоге Мокряк сдался только после того, как россияне открыли по нему огонь.

в эфиреназвал подобные откровения нелепой болтовней.

«Пример такой попытки был в 2008-м году, когда несколько грузинских катеров хотели атаковать российский корабль. Но в результате было потоплено три катера. А что касается украинских заявлений, считаю, что это была бравада, ни на чем не основанная болтовня», - высказал своё мнение Громов.

В официальном сообщении ФСБ России отмечается, что «украинские военные корабли вторглись в территориальные воды РФ, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах».

Обратил внимание на этот факт и во время. Он считает, что в этой ситуации российские военные действовали в рамках закона.

«Корабли, заходя в воды чужой страны, обязаны получить на то разрешение. Но в этом случае шли без него. Украинские корабли должны были объяснить причины, почему они оказались на территории другой страны. Это, например, могли быть метеорологические поводы, укрытие от бури, шторма. Объяснений не было, а значит, это было прямым нарушением норм международного права, касающегося неприкосновенности территориальных вод любого государства. Поэтому реакция России была правильной - задержание всеми возможными и доступными способами», - пояснил экс-главком ВМФ России Феликс Громов.Добавим, что прежде чем начать операцию по задержанию украинских кораблей, российские военные суда подали несколько предупреждающих сигналов. И лишь, когда нарушители границы на них не отреагировали, была дана команда остановить суда и направить их в порт в Керчи.

Добавим, в ходе операции было задержано 24 украинских моряков. Трое ранены и проходят лечение. С остальными работают следователи.