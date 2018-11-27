Сенатор: Украина рассчитывала, что Россия потопит корабли в Керченском проливе

Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, почему Киеву было выгоден максимально трагичный исход инцидента в море.

Мировое сообщество отказалось рассматривать на заседании Совбеза ООН 26 ноября инцидент в Керченском проливе с задержанием Россией трех украинских кораблей.

На пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров предположил, что при ином развитии событий Украине нечего было бы ответить России.

«Киев сделал все за последние 4 года, чтобы разорвать все отношения с Москвой, хотя мы по-прежнему считаем Украину нашим другом. И сейчас даже сам Порошенко не знает, куда дальше двигаться. Он рассчитывал на международную поддержку, но поскольку погранслужба ФСБ России профессионально провела операцию по пресечению провокаций в Керченском проливе, даже и обвинять не в чем. Порошенко, наверное, рассчитывал, что корабли будут потоплены, экипаж ранен или убит. Но наши пограничники поступили мудро, обойдясь малыми силами, профессионально заблокировали корабли. Обращу внимание, на то, как отреагировал Совбез. Он, по сути, отказался от повестки дня, предложенной Россией. Если бы малейшая доля вины нашей страны многие недоброжелатели использовали бы против Москвы. А по сути-то Украине нечем отвечать на те обвинения, которые предъявила бы ей Россия. Была провокация, нарушены территориальные воды, причем речь идет о территории до присоединения Крыма к России», - уточнил Джабаров.

Напомним, ранее на пресс-конференции НСН сенатор Джабаров заявил, что Порошенко, желая отменить президентские выборы, введя военное положение, ничего не добился.