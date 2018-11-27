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В Совфеде предсказали крах политической карьеры Порошенко

27 Ноября 2018 в 14:23
В Совфеде предсказали крах политической карьеры Порошенко

Введение военного положения никак не поможет Петру Порошенко выиграть президентские выборы. Мало того, рейтинг популярности нынешнего главы государства стремительно летит вниз. Такое мнение на пресс-конференции НСН высказал первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Я не знаю, что нас ждет впереди, осталось только четыре месяца до выборов президента. Но шансов у Порошенко нет. Военная провокация сорвалась, к сожалению, для него, военное положение ввести не удалось. Но уходить со своего поста Порошенко не намерен. Хотя когда народ нищал, президент обогащался. Потому теперь глава государства подвергается со стороны не только населения, но и радикалов, «Правого сектора». Это кандидат, который не сможет продлить свои полномочия в законном порядке. Либо будут нарушения закона, либо что-то ещё». – прогнозирует Владимир Джабаров.

Ранее на пресс-конференции НСН сенатор Джабаров заявил, что Россия не намерена вводить военное положение в Крыму после инцидента в Керченском проливе.

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