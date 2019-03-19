Украина предпочла Порошенко и Тимошенко «борщ из Чебурашки»

Эксперты в эфире НСН разъяснили, почему народ Украины готов выбрать президентом шоумена Владимира Зеленского.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку, за него готовы проголосовать 34% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса общественная организация «Передовые правовые инициативы» за 17-18 марта. Политик пользуется наибольшей поддержкой избирателей в Днепропетровской области (46%),а также в Сумской, Харьковской и Запорожской областях (около 40%). Если Зеленский выйдет во второй тур, отдать свой голос за него готовы 70% респондентов.

Политолог Михаил Виноградов в эфире НСН назвал шоумена Владимира Зеленского главным претендентом на победу в президентской гонке. По его мнению, это связано, в том числе, с сериалом о политической жизни на Украине «Слуга народа».

«Наибольшие шансы на победу, возможно вопреки собственным намерениям, может быть и вопреки интересам Украины, я не знаю, имеет актер Владимир Зеленский, благодаря сериалу «Слуга народа», который за три года до выборов стал показывать, как устроена политика тем, кто не смотрит новости. Поэтому для индустрии кино, рекламы, политтехнологи успех Зеленского был бы крайне интересен. Хорошо это для Украины или плохо, про это можно спорить», — отметил Виноградов.

Юлия Тимошенко в интервью шеф-редактору Lb.ua Соне Кошкиной назвала голосование за Зеленского «борщом из Чебурашки». По ее словам, народ Украины, голосуя за шоумена, проводит эксперимент, который обречен на провал.

«Выражать недовольство ситуацией на Украине, голосуя на президентских выборах за шоумена Владимира Зеленского - это «борщ из Чебурашки», - сказала Тимошенко.

В эфире национального украинского национального телеканала Зеленский в начале марта заявил, что нацелен налаживать диалог с Россией, чтобы закончить войну на Донбассе. Украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН посоветовал не верить этим словам. По его мнению кандидат в президенты может несколько раз поменять свою позицию в этом вопросе.

«Пока это риторика полупредвыборная, поскольку сказать, что это ответственное политическое заявление не поворачивается язык. Это мысль обычного человека, а не политика. Пока в его заявлениях мало содержательного политического контента. И Зеленский только учится. Если же ему удастся стать президентом, в чем я сомневаюсь, он под влиянием внешних и внутренних советников может пересмотреть эту позицию. За этим заявлением стоит необходимость что-то сказать, чего не сказали другие кандидаты, и больше ничего»,- сказал политолог.

По данным опроса, на фоне роста поддержки Зеленского стремительно падает рейтинг действующего президента, за которого отдали бы свои голоса 14,22% избирателей. Недалеко ушла глава партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 12,9%. К тройке лидеров вплотную приблизился Юрий Бойко от «Оппозиционной платформы», за него готовы проголосовать 11,1% опрошенных. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.