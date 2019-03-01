Политолог раскрыл причину заявлений Зеленского о дружбе с Россией

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Украинский политолог в эфире НСН заявил, что Зеленский, став президентом, может пересмотреть свои взгляды на этот вопрос.

Киеву рано или поздно придется налаживать диалог с Москвой для того, чтобы прекратить войну на Донбассе, заявил в эфире украинского национального телеканала лидер предвыборной гонки, шоумен Владимир Зеленский. При этом он уточнил, что никаких уступок по независимости и территориальной целостности не будет.

в эфирезаявил, что Зеленский делает такие заявления ради самих заявлений, и еще может не раз пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

«Пока это риторика полупредвыборная, поскольку сказать, что это ответственное политическое заявление не поворачивается язык. Это мысль обычного человека, а не политика. Пока в его заявлениях мало содержательного политического контента. И Зеленский только учится. Если же ему удастся стать президентом, в чем я сомневаюсь, он под влиянием внешних и внутренних советников, может пересмотреть эту позицию. За этим заявлением стоит необходимость что-то сказать, чего не сказали другие кандидаты, и больше ничего»,- уверен политолог.

При этом, отметил политолог, в украинском обществе существует мнение о необходимости переговоров с Россией.«Конечно, на Украине есть общественный запрос на то, чтобы договариваться с Россией. Например, об этом говорит Виктор Медведчук, который не является кандидатом в президенты, возглавляет партию «За життя». Кто-то говорит о переговорах с ДНР и ЛНР, кто-то – о прямом разговоре с Москвой. Да и само общество тоже хочет переговоров с Россией. Они, безусловно, нужны не столько для восстановления дипломатических связей, сколько для восстановления мира в Донбассе», - озвучил свою позицию украинский политолог Вадим Карасев.

На данный момент Владимир Зеленский является лидером президентского рейтинга. Согласно последним опросам, за него готовы проголосовать 28% жителей Украины.

Выборы состоятся на Украине 31 марта. За кресло главы государства борются 44 кандидата — это рекордное число в современной истории.