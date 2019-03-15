Виноградов: Медленная венесуэльская революция победит не торопясь

Политолог Михаил Виноградов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

ТОП-1: Все американские дипломаты покинули Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу 14 марта. В опубликованном в Twitter заявлении господин Помпео подчеркивает, что дипломатическое присутствие будет возобновлено, «когда произойдет демократическая передача власти».

«Не хотелось бы уходить в тему влияния американцев, того, что они якобы устроили блэкаут в Венесуэле, наверное, интересно другое. То, что венесуэльские события рушат наши представления о революциях. Революция должна идти быстро, сразу и сейчас. В Венесуэле идет какая-то вялая революция. Уже месяц они то уезжают за границу, то возвращаются, не расходятся, ничего не совершают и вроде как революция не выдыхается. Поэтому самый большой сюрприз, это медленная революция, которая, наверное, победит никуда не торопясь. Такого раньше не было», — предположил в эфире НСН Михаил Виноградов.

ТОП-2: Замгубернатора Приморья подал в отставку

Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку.

«Как я понимаю, ключевые комментарии относительно отставки, связаны с инцидентами, которые возникали в школах, с конфликтами учителей и учеников, какими-то странными уроками блатной эстетики. Казалось бы, по нашим временам логично кого-то за это призвать к ответу. Но меня тревожит как раз то, что в любой школе существуют какие-то конфликты и это, в общем, неуправляемая среда, которая тем более не зависит от вице-губернатора, тем не менее, вместо того, чтобы смотреть, как управлять агрессией, которая естественно существует в подростковой среде, да и любой среде, вместо этого ищутся простые ответы, которые на самом деле ничего не решают», — возмутился Михаил Виноградов в эфире НСН.

ТОП-3: Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

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«Ситуация довольно обыденная и не думаю, что последняя революция так принципиально поменяла ситуацию и Порошенко здесь что-то серьезно угрожает. Вообще внимание к украинским выборам привлечено по-другому. Потому что наибольшие шансы на победу, возможно вопреки собственным намерениям, может быть и вопреки интересам Украины, я не знаю, имеет актер Владимир Зеленский, благодаря сериалу слуга народа, который за три года до выборов стал показывать, как устроена политика тем, кто не смотрит новости. Поэтому для индустрии кино, рекламы, политтехнологи успех Зеленского был бы крайне интересен. Хорошо это для Украины или плохо, про это можно спорить», — объяснил в эфире

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.