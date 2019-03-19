Вопрос закрыт. Как Россия сварила крымскую «кашу» без Украины

Эксперты в эфире НСН объяснили, почему заявления украинского лидера не находят поддержки у избирателей.

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире канала ICTV, что не намерен «варить кашу» с российским руководством и призвал ужесточить санкции в отношении Москвы. Таким образом Порошенко ответил Владимиру Путину, который 18 марта в Крыму сказал, что сейчас с властями Украины вряд ли можно «сварить кашу».

Украинский лидер также отметил заслуги нынешней администрации, которая обеспечила стране поддержку со стороны мирового сообщества в крымском вопросе. С помощью санкций Украина вернет Крым, считает Порошенко.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН назвал действия Украины и США в отношении Крыма провокационными и отметил, что крымский вопрос давным-давно решен.

«Территория Крыма, в том числе и для США, продолжает оставаться спорной территорией – на всех геополитических картах Соединенных Штатов и их союзников Крым отображен как территория Украины. Исходя из данного факта, они действуют, исходя из своих стандартов. Это – постоянная попытка провокации. В связи с тем, что РФ хочет избежать возникновения военных провокаций у берегов Крыма, России необходимо иметь хорошо охраняемую границу. Граница в Крыму – российская, этот вопрос для нас закрыт, и мы к нему не возвращаемся. А у России нет плохо охраняемых пограничных зон, куда можно безнаказанно проникнуть», - сказал Судаков.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков рассказал НСН, что подобные заявления наносят вред Украине и снижают и без того невысокий рейтинг президента.

«Он делает эти заявления, потому что сильно хочется, чтобы его второй раз выбрали президентом. Я думаю, чем больше он подобных заявлений будет делать, тем меньше у него будет шансов. Не все же дураки на Украине. Я думаю, подавляющее большинство понимает, что Крым не вернется в состав Украины. Кроме того, по социологии мы видим, что значительная часть граждан Украины желает мира на украинской земле. Эти заявления Порошенко никак не совпадают с настроением большинства украинцев. Все его заявления наоборот идут во вред Украине, а не на пользу», — сказал сенатор.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. По данным опроса социологической группы «Рейтинг» за 11 марта, 24,7% избирателей готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 18,3% респондентов, Петра Порошенко поддержали бы лишь 16,8%.