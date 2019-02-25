Россия и Молдавия после выборов

В беседе с НСН эксперты рассказали, как могут измениться взаимоотношения стран после парламентских выборов в Молдавии.

Стали известны предварительные итоги парламентских выборов в Молдавии, которые прошли в воскресенье, 24 февраля. Согласно результатам обработки 96% протоколов лидером стала Партия социалистов, которые выступают за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, набрав 31,7% голосов. Кроме того 25,3% избирателей проголосовали за правый оппозиционный блок ACUM, за правящую Демократическую партию проголосовало 24,4%, партия «Шор» набрала 8,5% голосов. По одномандатным округам лидирует Демократическая партия, на втором месте — социалисты. На данном этапе видно, что ни одна из политических сил не сможет набрать необходимого большинства для формирования парламента. В этой связи им придется вести переговоры о коалиции.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко в беседе с НСН рассказал о направлениях развития отношений между Молдавией и Россией после выборов.

«Могут быть определенные коррективы в зависимости от того, каким станет правящее большинство в парламенте и правительстве. Конечно, Россия будет учитывать данный фактор, выстраивая дальнейшие взаимоотношения с Молдавией. Эта страна – наш близкий и добрый сосед, отношения с которым развиваются со времен Петра Первого. Поэтому предполагать, что Россия отвергнет Молдавию в зависимости от результатов выборов, не верно. РФ будет работать со всеми силами, кто бы ни пришел к власти в Молдавии», — сказал Шевченко.

Добавим, практически накануне выборов в МВД России сообщили о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 миллиардов рублей. В ведомстве отметили, что одним из организаторов преступной схемы является председатель Демократический партии Молдавии, олигарх и один из богатейших людей республики Владимир Плахотнюк.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН рассказал, кому выгодно громкое дело против главы партии.

«Значит, он – прозападный. Получается так. Значит, американцы будут лишний раз поддерживать этого товарища, который фактически захватил Молдавию. Хотелось бы, чтобы всё было иначе: возобладал здравый смысл над тем беспределом, который происходит сегодня. Потому что большинство граждан нашей страны хотят быть с Россией и смотрят в её сторону. Однако, исходя из того, что происходит в Молдавии, в электоральном смысле, я очень сильно сомневаюсь, что после выборов ситуация сильно изменится. К сожалению, всё будет на тех же рельсах», — объяснил он.

Напомним, ранее Демократическая партия Молдавии, лидером которой и является Плахотнюк, обвинила Россию во вмешательстве в проходящую в республике кампанию по выборам в парламент. Партия посчитала вмешательством подозрения Плахотнюка в отмывании денег. Однако, в конце 2017 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Плахотнюка, которого обвинили в покушении на убийство.