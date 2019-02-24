Эксперт: Запад поддержит захватившего Молдавию криминального олигарха

ФОТО: Владимир Плахотнюк /DD PT/EPA

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» заявил НСН, что обвинения Плахотнюка в выводе из России 37 миллиардов рублей Запад расценит как давление со стороны РФ.

В МВД России сообщили о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 миллиардов рублей. Как пишет РБК, в ведомстве отметили, что одним из организаторов преступной схемы является Владимир Плахотнюк. Уточняет, что речь идет об известном политике, председателе Демократический партии Молдавии, олигархе и одном из богатейших людей республики.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон со счетов двух российских банков «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли деньги в иностранной валюте в BC Moldindconbank S.A. и другие иностранные организации. Между тем, в настоящий момент МВД продолжает расследование экономического преступления. В рамках уголовного дела задержан также житель Московской области Александр Коркин, он взят под стражу.

Комментируя громкое обвинение, которое прозвучало накануне парламентских выборов, глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН отметил, что обвинения в адрес Плахотнюка могут быть расценены Западом как давление со стороны РФ:

«У России очень странные отношения с олигархом Плахотнюком, который контролирует в Молдавии абсолютно всё. Очень странно смотреть на все происходящие события. Ни для кого не секрет, что лидер Демократической партии контролирует практически все средства массовой информации. Например, Первый канал в Молдавии. Ретрансляция находится под его контролем. Так же, как и серия развлекательных телевизионных программ российского вещания. Ни для кого не секрет, что дочернюю компанию "Газпрома" - "Молдовагаз" также контролирует он»,- отметил собеседник НСН.

По словам Игоря Тулянцева, тот факт, что перед парламентскими выборами, которые пройдут 24 февраля, было объявлено о том, то Плахотнюк украл 37 миллиардов рублей, будет расценено на Западе, как то, что Россия пытается очернить его репутацию.

«Значит, он – прозападный. Получается так. Значит, американцы будут лишний раз поддерживать этого товарища, который фактически захватил Молдавию. Я не думаю, что после этих событий что-то кардинально поменяется. Хотелось бы, чтобы всё было иначе: возобладал здравый смысл над тем беспределом, который происходит сегодня. Потому что большинство граждан нашей страны хотят быть с Россией и смотрят в её сторону. Однако, исходя из того, что происходит в Молдавии, в электоральном смысле, я очень сильно сомневаюсь, что после выборов ситуация сильно изменится. К сожалению, всё будет на тех же рельсах. Потому что те партии, которые объявляют себя оппозицией, не борются. Я имею в виду партию социалистов и президента. Они терпят всё, что делает с ними власть. А она над ними откровенно издевается. Они в ответ только грозятся пальчиком. Если они будут продолжать себя вести таким же образом, то ничего и не поменяется», - резюмировал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину», - пояснил он.

Демократическая партия Молдавии, лидером которой и является Плахотнюк, обвинила Россию во вмешательстве в проходящую в республике кампанию по выборам в парламент. Об этом сообщает ТАСС. Вмешательством партия считает подозрения Плахотнюка в отмывании денег. Между тем, в конце 2017 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Плахотнюка, которого обвинили в покушении на убийство.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавляет правящую партию, и, по утверждениям местных экспертов, является серым кардиналом молдавской политики, контролирующим правящую коалицию проевропейских партий.