Эксперт: На выборы в Молдавии влияют внешние силы, но не Россия

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований заявил НСН, что Россия будет строить отношения с Молдавией с учетом результатов парламентских выборов.

Адриан Канду, спикер парламента Молдавии, вице-председатель лидирующей Демократической партии заявил, что Россия предприняла попытки вмешаться в ход выборов в Молдавии.

«Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии — это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами», - завил Канду, комментируя журналистам ход избирательной кампании.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко в беседе с НСН объяснил заявления молдавского парламентария решением партийных задач на выборах в парламент страны.

«Что касается заявления Адриана Канду, тут удивляться нечему. Он твердит о том, что Россия вмешивается в дела Молдавии на протяжении всего времени нахождения на своем посту. В этом нет ничего удивительного, потому что цель Демократической партии, которую представляет Канду, - уменьшить количество избирателей, готовых голосовать за Партию Социалистов, и увеличить число своих сторонников. Это политическая игра, за которой нет реальных действий России, чтобы нашу страну можно было бы обвинить во вмешательстве в выборы в Молдавии», - отметил эксперт.

С другой стороны, добавил Александр Шевченко, внешнее влияние, действительно есть, однако, оно не связано с Россией.

«Есть внешние игроки, которые действительно, пытаются вмешиваться в выборы в Молдавии, прогнозируя, что после них в стране начнутся волнения и беспорядки. Суть этих заявлений сводится к тому, чтобы создать обстановку невроза в стране и привести к власти людей, которые будут выгодны этим внешним силам. О ком я говорю, вполне понятно – их часто упоминали в СМИ в последнее время», - сказал собеседник НСН.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований спрогнозировал, что в будущем парламенте Молдавии обязательно будут представлены три политические силы.

«На взгляд большинства наблюдателей, в парламент Молдавии пройдут три политические силы: социалисты, демократы, и блок ACUM, состоящий из двух политических платформ. Тот, кто окажется в большинстве, и будет формировать правительство. Надо быть готовыми к любому повороту», - заявил Шевченко.

Эксперт также отметил, что Россия будет выстраивать взаимоотношения с Молдавией после выборов в парламент страны, скорректировав внешнеполитическую позицию в зависимости от их результатов.

«Могут быть определенные коррективы в зависимости от того, каким станет правящее большинство в парламенте и правительстве. Конечно, Россия будет учитывать данный фактор, выстраивая дальнейшие взаимоотношения с Молдавией. Эта страна – наш близкий и добрый сосед, отношения с которым развиваются со времен Петра Первого. Поэтому предполагать, что Россия отвергнет Молдавию в зависимости от результатов выборов, не верно. РФ будет работать со всеми силами, кто бы ни пришел к власти в Молдавии», - сказал Шевченко.

Напомним, по итогам выборов, которые состоятся в воскресенье, 24 февраля, депутаты парламента Молдавии будут избраны на четыре года. На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Порога явки на парламентских выборах в Молдавии нет.

