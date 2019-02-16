Эксперт: Отзыв молдавского посла из России мог стать для Додона проигрышем

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» заявил НСН, что Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) попала в неловкую ситуацию.

Президент Молдавии Игорь Додон отказался отзывать из России посла страны Андрея Негуцу. «Нет, не будем. Он остается на своем месте, потому что без указа, который подписывает президент, он отозван быть не может», - заявил Додон. Напомним, одной из причин отзыва посла Молдовы в России Андрея Негуцы называют его недостаток усилий к воспрепятствованию открытия представительства Приднестровья в Москве. Молдавские политики назвали событие беспрецедентным шагом, «который окажет влияние на процесс реинтеграции страны».

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью НСН отметил, что президент Молдавии Игорь Додон не мог отозвать посла страны из России.

«Игорь Додон просто не мог заявить по-другому, потому электорально иное заявление было бы политическим проигрышем», - отметил собеседник НСН.

По мнению эксперта, влияния Демократической партии Молдовы оказывает большое влияние на международные отношения страны, ставя ее президента в неловкие ситуации.

«Нужно понимать, что если власть в лице Демократической партии Молдовы действительно захочет отозвать посла, она сделает это и без Додона. Партия неоднократно отстраняла его от госрешений. За Игоря Николаевича документы подписывал спикер молдавского парламента Андриан Канду. Если бы Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ)и ее неформальный лидер Игорь Додон по-настоящему боролись с существующим в стране режимом, следуя наказам избирателей, им бы не пришлось попадать в неловкие ситуации, как в случае с возможным отзывом посла из Россию», - заявил Игорь Тулянцев.

Ранее ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко в беседе с НСН отметил, что отзыв молдавского посла может быть PR-акцией.

