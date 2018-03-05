Понедельник
05 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Политика

Политолог: Собчак создает образ «наследственной аристократки»

5 Марта 2018 в 09:53
Политолог: Собчак создает образ «наследственной аристократки»

Евгений Минченко рассказал НСН, как инцидент с обливанием Собчак водой делает из нее не жертву, а наоборот, начальника.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения кандидату в президенты Ксении Собчак за нападение в воскресенье, 4 марта. На выходе из Петровского путевого дворца, где телеведущая посещала день рождения Михаила Горбачева, ее облили стаканом с водой со словами «За Жириновского!». Сообщалось, что нападавший является помощником главы Мосгордумы, однако это информация была опровергнута пресс-службой ведомства. Алексей Шапошников в своем обращении в социальной сети Facebook подчеркнул, что «молодой человек, совершивший это - стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником».

В эфире НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко заявил, что оперативность реакции Мосгордумы на воскресный инцидент способствуют созданию образа Ксении Собчак, как «большого начальника» (слушайте аудио):

Не дождетесь. Собчак продолжит участие в дебатах после нападения «за Жириновского»

«Я думаю, что у Ксении Анатольевны Собчак формируется образ большого начальника. Выстраивается такая линейка, что долго не могли установить доску памяти Бориса Немцова, а обратилась Ксения Собчак, и московские власти пошли на встречу. Теперь этот хулиганский инцидент – оперативно приносит свои извинения спикер Мосгордумы. Поэтому тут скорее образ не жертвы, а образ наследственной аристократки, которая обладает некими правами, которыми не обладают другие граждане России, то есть подчеркивание такого особого статуса», - заявил политолог.

В пресс-службе кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского инцидент комментировать отказались.

Напомним, что 28 февраля в ходе теледебатов Ксения Собчак после словесной перепалки с лидером ЛДПР сама плеснула в него водой и стакана, после того как Жириновский допустил нецензурные высказывания в ее адрес. В эфире НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко ранее отметил, что противостояние Собчак и Жириновского «станет историей, которая выгодна обоим кандидатам».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.