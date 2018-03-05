Политолог: Собчак создает образ «наследственной аристократки»

Евгений Минченко рассказал НСН, как инцидент с обливанием Собчак водой делает из нее не жертву, а наоборот, начальника.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения кандидату в президенты Ксении Собчак за нападение в воскресенье, 4 марта. На выходе из Петровского путевого дворца, где телеведущая посещала день рождения Михаила Горбачева, ее облили стаканом с водой со словами «За Жириновского!». Сообщалось, что нападавший является помощником главы Мосгордумы, однако это информация была опровергнута пресс-службой ведомства. Алексей Шапошников в своем обращении в социальной сети Facebook подчеркнул, что «молодой человек, совершивший это - стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником».

В эфире НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко заявил, что оперативность реакции Мосгордумы на воскресный инцидент способствуют созданию образа Ксении Собчак, как «большого начальника» (слушайте аудио):

«Я думаю, что у Ксении Анатольевны Собчак формируется образ большого начальника. Выстраивается такая линейка, что долго не могли установить доску памяти Бориса Немцова, а обратилась Ксения Собчак, и московские власти пошли на встречу. Теперь этот хулиганский инцидент – оперативно приносит свои извинения спикер Мосгордумы. Поэтому тут скорее образ не жертвы, а образ наследственной аристократки, которая обладает некими правами, которыми не обладают другие граждане России, то есть подчеркивание такого особого статуса», - заявил политолог.

В пресс-службе кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского инцидент комментировать отказались.

Напомним, что 28 февраля в ходе теледебатов Ксения Собчак после словесной перепалки с лидером ЛДПР сама плеснула в него водой и стакана, после того как Жириновский допустил нецензурные высказывания в ее адрес. В эфире НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко ранее отметил, что противостояние Собчак и Жириновского «станет историей, которая выгодна обоим кандидатам».