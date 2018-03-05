Не дождетесь. Собчак продолжит участие в дебатах после нападения «за Жириновского»

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Накануне, 4 марта, в центре Москвы телеведущую облили водой – якобы в отместку на инцидент на теледебатах с лидером ЛДПР.



Произошедшее в минувшее воскресенье, 4 марта, нападение не заставило кандидата в президенты РФ Ксению Собчак отказаться от участия в дебатах, которые проходят в рамках избирательной кампании. Телеведущая посещала день рождения Михаила Горбачева в Петровском путевом дворце, на выходе из которого ее облили стаканом с водой со словами «Ксения Анатольевна, это Вам за Жириновского».



Напомним, что 28 февраля в ходе теледебатов Собчак после словестной перепалки с лидером ЛДПР сама плеснула в него водой и стакана, после того как Жириновский допустил нецензурные высказывания в ее адрес.

Нападавший на Собчак в воскресенье заснял произошедшее на видео, на котором также показал свое лицо. Как позже сообщила в официальном Telegram-канале Собчак, нападавшим был Алан Дзуцев - помощник

Эти данные опровергла его пресс-секретарь Полина Орехова, сообщает «Интерфакс». «Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, мы также ждем результатов. Этот молодой человек не является помощником председателя Мосгордумы», - отметила представитель депутата. Нападавший оказался стажером столичного парламента.

Председатель Мосгордумы принес извинения кандидату в президенты за инцидент. «Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня - провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание», - написал Шапошников в фейсбуке.

Телеведущая также утверждала, что молодой человек толкнул её, и она поскользнулась и упала, пишет Ura.ru. «Несколько часов назад на меня было совершено нападение… Хотели, наверное, чтобы я вообще не пришла на эти дебаты, но вы не дождетесь. Я буду продолжать участвовать в дебатах…», - заявила Собчак.

В эфире НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко ранее отметил, что противостояние Собчак и Жириновского «станет историей, которая выгодна обоим кандидатам». «Она ставит их в центр повестки, и поскольку их электораты не пересекаются, то антирейтинг Жириновского может быть конвертирован в рейтинг Собчак, и наоборот», - считает эксперт.

Напомним, первые дебаты кандидатов в президенты РФ состоялись 26 февраля. Всего кандидатам выделено более 60 часов бесплатного эфира на телевидении и 36 часов на радио. Владимира Путина на дебатах представляют доверенные лица. Агитация в СМИ завершится в полночь 17 марта. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.