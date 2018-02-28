Минченко: Собчак отомстила Жириновскому за облитого соком Немцова

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Политолог заявил НСН, что инцидент на дебатах мог быть «домашней заготовкой» телеведущей.

Главным событием прошедших в прямом эфире телеканала «Россия 1» дебатов стала стычка между кандидатами в президенты Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак. В ходе перепалки, завязавшейся во время выступления кандидата в президенты Сергея Бабурина, журналистка высказала лидеру ЛДПР замечание, за что получила массу нелестных слов в ответ. Тогда Собчак выплеснула в лицо политику стакан воды, на что Жириновский разразился нецензурной бранью в адрес телеведущей.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН назвал инцидент «ремейком 90-х». По его мнению, Собчак отомстила таким образом за ныне покойного оппозиционера Бориса Немцова, который в своё время получил в лицо стакан апельсинового сока от лидера либерально-демократической партии.

«Это, в общем, и был ремейк 90-х. Если речь идёт о плескании водой, то Собчак, как наследница либералов 90-х, совершила такой символический акт мести за Бориса Ефимовича. В 90-х годах Жириновский его облил апельсиновым соком, а теперь в ответ Ксения Собчак плеснула водой в него», — вспомнил Минченко.

По его мнению, стычка между кандидатами сделала их самыми яркими фигурантами этих дебатов. Это, несомненно, пойдёт на пользу, как Жириновскому, так и Собчак, уверен собеседник НСН.

«А вообще это противостояние, как главный нерв сегодняшних дебатов, на мой взгляд, станет историей, которая выгодна обоим кандидатам. Она ставит их в центр повестки, и поскольку их электораты не пересекаются, то антирейтинг Жириновского может быть конвертирован в рейтинг Собчак, и наоборот», — заметил политолг.

Полностью срежиссировать ситуацию на дебатах телеведущая не могла, однако остаётся очевидным, что она воспользовалась «домашней заготовкой», заявил Минченко.

«Я не думаю, что ситуация со стаканом воды была заранее чётко спланирована. Но уверен, они рассматривали заранее всякие варианты, и когда подвернулась возможность, была использована домашняя заготовка. Конечно же, они заранее продумывали подобного рода варианты развития событий. Конечно же, Собчак вряд ли думала, что придёт и плеснёт в Жириновского водой, но она к этому готовилась», — заключил эксперт.

Ранее телеведущий программы, во время которой разыгралась драма между политиками, Владимир Соловьёв рассказал НСН, что может грозить телеканалу за обсценную лексику в прямом эфире.