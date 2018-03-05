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Спикер Мосгордумы извинился перед Собчак за облившего ее хулигана

5 Марта 2018 в 07:08
Спикер Мосгордумы извинился перед Собчак за облившего ее хулигана
Спикер Московской городской думы извинился пред кандидатом в президенты Ксенией Собчак за хулиганский поступок стажёра. Алексей Шапошников на своей странице в фейсбуке написал также, что молодой человек, который облил водой Собчак, никогда не был его помощником. Спикер отметил, что надеется, что правоохранительные органы разберутся в случившемся. Ранее сообщалось, что на Ксению Собчак напал неизвестный молодой человек и облил водой с криками: «Это вам за Жириновского». В штабе кандидата в президента уверены, что нападавший — Алан Дзуцев, помощник Шапошникова. Хулиган задержан и допрошен полицией.
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