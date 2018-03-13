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Политика

Новости за ночь: Россию обвиняют в отравлении Скрипаля

13 Марта 2018 в 07:40
Новости за ночь: Россию обвиняют в отравлении Скрипаля
Фото: gazeta.ru
Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

В посольстве России в США отвергли обвинения в причастности РФ к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Ранее о «высокой вероятности» причастности российской стороны к отравлению бывшего разведчика и его дочери Юлии заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Российские биатлонистки завоевали «серебро» и «бронзу» в биатлонной гонке на 10 км в классе «сидя» на Паралимпийских играх в Южной Корее. Серебряная медаль досталась Марте Зайнуллиной, на третьем месте - Ирина Гуляева. «Золото» по итогам гонки завоевала представительница Германии Андреа Эскау.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год санкции против Ирана. Причинами, как отмечается в уведомлении американского лидера, стали «действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержка международного терроризма и нарушения прав человека».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжить реагировать вместе с союзниками на «агрессивное поведение» России. Поводом для переговоров стран стало отравление в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 5 марта.

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