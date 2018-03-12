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Спорт

Терентьев: Российские паралимпийцы показывают наилучшие результаты

12 Марта 2018 в 11:25
Терентьев: Российские паралимпийцы показывают наилучшие результаты
ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня

Депутат Госдумы в эфире НСН рассказал, что для сборной РФ будет хорошим результатом вхождение в пятёрку лидеров.

Российская спортсменка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров в классе стоя на Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Серебряную награду завоевала ещё одна представительница РФ – Анна Миленина. Бронза досталась украинке Людмиле Яшенко, сообщает RT. Таким образом, сейчас в копилке российской команды, которая выступает под нейтральным флагом, уже три золотых, две серебряных и одна бронзовая награда.

Член Совета спортсменов Международного Паралимпийского комитета, депутат Госдумы Михаил Терентьев в эфире НСН заявил, что сейчас спортсмены из РФ показывают свои наилучшие результаты.

«Могло бы быть лучше, если бы Международный паралимпийский комитет допустил больше наших спортсменов до участия в Играх. Из того, что есть, это очень хороший результат для нашей команды, потому что обстановка, которая складывается вокруг нашей команды, очень напряжённая. Спортсмены показывают свои наилучшие результаты, несмотря ни на что», - похвалил представителей РФ депутат.

Терентьев: Два золото и серебро – хороший старт для наших паралимпийцев!

По словам Михаила Терентьева, для усечённого состава сборной России хорошим итоговым результатом станет вхождение в пятёрку.

«Тройка лидеров – это очень высокая планка для нашей команды, которая урезана в два раза. В Паралимпиаде не участвуют ни хоккеисты, лыжники-спортсмены (мужчины). Нахождение в пятёрке уже будет хорошим результатом и достойным выступлением нашей команды. Я думаю, что шансы всегда есть: и в лыжных гонках, и в биатлоне. Всё будет зависеть от того, как спортсмены вместе с тренером подойдут к старту», - заключил в эфире НСН Терентьев.

Напомним, Паралимпиада в Пхёнчхане открылась 9 марта. Игры будут продолжаться в течение 10 дней. Всего будет разыграно 80 комплектов медалей, в том числе в горнолыжном спорте, сноуборде, лыжных гонках и других дисциплинах. Награды уже вручены призёрам. Так, ранее Румянцева уже завоевала одну золотую награду, а 13 марта вновь выйдет на старт, сообщает «Газета.ру».

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