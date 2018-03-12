Американист: Трампа не устроят «косметические изменения» иранской ядерной сделки

Владимир Васильев рассказал НСН, как президент США может ответить на предложенные Европой поправки.

Франция, Германия и Великобритания предложили внести «косметические изменения» в международное соглашение по ядерной программе Ирана, однако президент США Дональд Трамп счел их недостаточными, сообщает американское издание Axios. Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году между тремя европейскими странами, США, Россией, Китаем и Ираном.

Президент США заверил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, что он не будет проявлять гибкости в переговорах с европейскими странами по внесению изменений в СВПД, сообщили Axios два высокопоставленных израильских чиновника. Трамп также заявил, что соглашению необходимы серьезные изменения, а не простые добавления.

Как развернется эта ситуация и отвергнут ли США на государственном уровне предложенные Европой «косметические изменения», сказать сложно, заявил в эфире НСН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Европу устраивает иранское соглашение на нынешней стадии и предложенные изменения лишний раз это подчеркивают. Однако, Белый дом, скорее всего, не согласен принять эту позицию, считает эксперт.

«В какой степени эта попытка европейских союзников затормозить США в их стремлении эту сделку дезавуировать или выйти из нее окажется успешной или не успешной, сказать довольно сложно. По одной простой причине, что администрация Трампа действительно начала работать со своими союзниками, с Францией, Великобританией, Германией, с целью расшатать режим выполнения этого соглашения. Они прекрасно понимают, что эта сделка Европу устраивает и эти «косметические изменения» лишний раз это подчеркивают. С моей точки зрения, консультации будут продолжены. Вашингтон вряд ли оставит свои попытки пообщаться с союзниками, еще раз на них надавить. Это в стиле американцев», — заявил Васильев.

Несмотря на то, что Белый дом не устраивает ни само соглашение, ни позиция европейских союзников, консультации продолжатся, считает эксперт, так как у Вашингтона нет иных путей взаимодействия с Ираном.

«Больше у них нет возможностей действовать как-то в обход. Они не могут действовать через Россию, через Китай. Поэтому я думаю, этот вяло текущий процесс давления на союзников будет продолжен. Может быть, не примет вот такие яркие "пинг-понговые" формы. Я думаю, что администрация будет про-прежнему оказывать давление, изыскивать возможности. Может быть, посмотреть через какие-то еще комбинационные моменты», - предположил американист.

Что остается ясным, так это позиция главы Белого дома относительно иранского соглашения, считает Васильев.

«Дело в том, что негативное отношение к этому соглашению в администрации Трампа демонстрировали неоднократно. У Трампа есть одна очень интересная особенность. Все, что он озвучивал, все, что он говорил, он этого последовательно придерживался. Высказывая негативное отношение к иранской сделке, я думаю, на этих позициях он и останется, именно лично Трамп», - заявил эксперт.

Президент Трамп назначил 12 мая 2018 года крайним сроком для достижения соглашения с Францией, Германией и Великобританией по «починке» сделки по иранской ядерной программе и избегания выхода США из СПВД, пишет Axios.